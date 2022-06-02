前4月
我国服务进出口总额同比增长21.9%
2022年06月02日05:24 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月1日电 （记者罗珊珊）记者从商务部获悉：今年1—4月，我国服务贸易继续平稳增长。服务进出口总额19074.9亿元，同比增长21.9%；其中服务出口9332.6亿元，增长25.1%；进口9742.3亿元，增长19.1%。服务出口增幅大于进口6个百分点，带动服务贸易逆差下降43.1%至409.7亿元。4月当月，我国服务进出口总额4502亿元，同比增长10.8%。
知识密集型服务贸易稳定增长。1—4月，知识密集型服务进出口8009.9亿元，增长9.3%。其中，知识密集型服务出口4563.6亿元，增长10.4%；出口增长较快的领域是电信、计算机和信息服务，其他商业服务，分别增长13%、12.4%。知识密集型服务进口3446.3亿元，增长8%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达91.2%。
旅行服务进出口继续恢复。1—4月，我国旅行服务进出口2718.3亿元，增长9.5%。剔除旅行服务，1—4月我国服务进出口增长24.3%，其中出口增长26.6%，进口增长21.4%；与2019年同期相比，服务进出口增长50.5%，其中出口增长67.6%，进口增长33.4%。
《 人民日报 》（ 2022年06月02日 04 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)
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