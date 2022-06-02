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浦东新区推动文化产业重振

近百个项目集中签约

2022年06月02日05:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报上海6月1日电  （记者谢卫群）6月1日，上海全面恢复正常生产生活秩序阶段第一天，浦东新区举办文体旅产业项目集中签约仪式，66家企业签约近百个项目，意向投资额约150亿元。

　　文化、体育和旅游是受疫情影响最为严重的行业。据了解，这批签约项目涵盖新活动、新业态、新景区、新酒店、新赛事等领域，将为浦东乃至上海的文体旅产业重振注入新动力。

　　1日，浦东新区还发布了统筹疫情防控和文体旅产业发展的10条措施。在资金支持方面，将形成直接支持、政府投入、基金撬动3个圈层的百亿级资金扶持保障体系，为疫情期间受影响严重的文化、体育、旅游实体直接提供1500万元的政府纾困扶持资金，重点支持影院、剧院、连锁书店、文创园区、A级旅游景区、标志性景点以及大型体育场馆。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月02日 11 版）
(责编：杨光宇、胡永秋)

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