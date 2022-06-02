本报北京6月1日电 （记者李红梅）记者从中国气象局获悉：风云三号E星、风云四号B星及其地面应用系统6月1日转入业务试运行，开始为全球用户提供观测数据和应用服务。

风云三号E星于2021年7月5日成功发射，是全球首颗民用晨昏轨道业务卫星，星上搭载了包括3台全新研制仪器在内的11种有效载荷，填补了全球数值天气预报模式在晨昏时段的卫星资料观测空白。风云四号B星于2021年6月3日成功发射，是我国新一代静止轨道气象卫星的首发业务星，在继承风云四号A星试验星成熟技术的基础上得以优化设计，提高了卫星整体的可靠性、稳定性和探测精度，并新增快速成像仪，具备分钟级250米分辨率区域成像能力。

截至目前，我国已成功发射两代4型19颗风云气象卫星，其中7颗在轨运行，正持续为全球123个国家和地区提供数据产品和服务。

《 人民日报 》（ 2022年06月02日 15 版）

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