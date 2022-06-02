原标题：多重活动“齐上阵”，“时尚”消费会让你“种草”吗？

近一段时间以来，有人跟着健身主播做运动，在线下单了多款健身产品；有人成为露营“发烧友”，在城市郊外的绿荫下，撑一顶帐篷，与大自然来一次亲密接触，享受悠闲夏日时光……尽管消费受到疫情等因素影响，但仍有一些“时尚”消费迅速走红，受到消费者青睐，让人直呼“被‘种草’了”。

当前，我国的消费形势如何？今后一段时期，消费将呈现怎样的发展趋势？应如何进一步释放消费潜力，促进消费持续恢复？记者就此进行了采访。

1 消费券、打折活动“齐上阵” 疫情对消费的影响是短期的

“最近，我一直居家办公，除了在网上买点蔬菜、水果等生活必需品外，其他消费比较少。等这波疫情过去，我一定要出去旅游，‘打卡’各种网红景点，品尝特色美食，还要约朋友去电影院看几部电影。”北京市民王晓丽说。

其实，不少市民都有类似的经历和想法。

从数据来看，今年3月，社会消费品零售总额同比由增长转为下降，消费恢复进一步承压；4月份，社会消费品零售总额同比下降11.1%，非生活必需品销售和餐饮销售受疫情影响较为明显。“近期，国内疫情多发，消费特别是接触性聚集性消费遭受较大冲击。”中国宏观经济研究院经济研究所所长、研究员郭春丽坦言。

对此，各地各部门纷纷采取措施，激发消费潜力、扩大消费需求、提振消费信心、促进消费回暖。

广东深圳对新购置符合条件新能源汽车并在深圳市内上牌的个人消费者，给予每台最高不超过1万元的补贴，新增投放2万个普通小汽车增量指标等，鼓励汽车消费；山东济南投入近3亿元，发放汽车、文旅、民宿、餐饮等重点领域政府消费券，带动企业开展一系列打折促销活动。

浙江围绕文旅、餐饮、零售等行业，支持各地开展促消费专项行动，定向发放消费券、服务券等惠民补贴。“‘五一’假期，政府发了消费券，店里核销了40多万元，感觉缓过劲儿来了。”浙江省桐乡市一家珠宝店负责人岳荣清说。

上海市常务副市长吴清介绍，上海将在年内新增非营业性客车牌照额度4万个，对置换纯电动汽车的个人消费者给予一次性10000元补贴，支持大型商贸企业和电商平台发放消费优惠券，支持文创、旅游、体育产业发展。

中国社会科学院财经战略研究院市场流通与消费研究室主任依绍华在接受本报记者采访时说，为应对疫情带来的不利影响，众多商家提供“线上下单、配送上门”等服务，不断优化网上零售模式，进一步刺激了网络消费的增长。相关数据表明，居民对消费升级类产品偏好明显，升级类消费需求持续释放。

商务部国际贸易经济合作研究院服贸所研究员高宝华表示，尽管当前疫情对货运物流、企业生产、餐饮消费等造成一定冲击，但疫情对消费的影响是短期的、暂时的，我国消费长期向好的发展趋势并未改变。

2 市场逐步回暖 线下消费将有所反弹

汽车产业是国民经济的重要支柱性产业，产业链长、涉及面广、带动性强。据乘用车市场信息联席会统计，5月1日至15日，全国乘用车零售48.3万辆，降幅较上月同期收窄13个百分点。

“在有关各方共同努力下，汽车产业复工复产取得阶段性成效，汽车产销逐渐恢复向好，触底反弹的动能正在集聚。”工业和信息化部副部长辛国斌说。

实际上，不只是汽车消费市场释放了回暖信号。如今，一些城市商圈人气正在回升，一些热门景区接待游客量较快增长，不少餐馆客流量逐步恢复；各地近郊游、乡村游受到青睐，户外用品销售显著增长。

与此同时，一系列促消费政策相继出台。

今年4月，国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》(以下简称《意见》)，提出了五大方面二十项重点举措。

在郭春丽看来，《意见》紧扣当前制约消费潜力释放的主要问题，顺应人民美好生活新要求和消费升级新趋势进行了系统部署，有利于积极应对疫情影响，促进消费持续恢复；有利于有效扩大内需，助力构建新发展格局。

日前召开的国务院常务会议决定，放宽汽车限购，阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。因城施策支持刚性和改善性住房需求。

依绍华认为，近期国务院及有关部门出台多项政策措施，减轻企业负担，增加就业收入和公共消费，破除限制消费障碍壁垒，将稳定居民消费预期、提升消费意愿，对消费增长具有积极推动作用。“随着疫情得到有效控制，上海等地复工复产全面展开，居民消费将会快速恢复，尤其是线下接触性消费在短期内会有所反弹。但由于疫情风险仍然存在，消费将处于平稳增长态势。”她说。

高宝华也向记者表示，随着疫情得到有效控制和生产生活秩序有序恢复，前期被压抑的餐饮、旅游、交通消费以及汽车、住房等大宗商品消费将会反弹，网上零售持续增长，消费基础设施等不断完善，消费潜力将得以释放。今后一段时期，我国消费将有望呈现持续恢复的发展趋势，但恢复中有所波动。总体来看，消费规模将有所扩大，消费结构将逐步优化，消费品质将不断提升。

3 智能、绿色、健康成潮流 推动消费结构升级

近年来，我国居民消费从有形物质商品向更多服务消费扩展，发展型、享受型消费进一步壮大，消费对经济发展的基础性作用不断巩固。

“我国有14亿多人口的超大规模内需市场，有世界上规模最大、成长最快的中等收入群体，居民收入稳步增长，孕育着大量消费升级需求，未来消费将更趋多元化、个性化、品质化，智能、绿色、健康成为居民消费新潮流。”国家发展改革委有关负责人说，也应当看到，我国居民消费能力和意愿有待增强，优质产品和服务供给有待提升，流通循环和消费环境有待优化。

该负责人表示，今后将瞄准居民消费个性化、多元化和结构升级趋势，聚焦消费领域痛点难点堵点和体制机制障碍，重点巩固拓展重点领域消费，完善消费发展支撑体系，以改革营造良好消费环境。

高宝华建议，要着力稳市场主体、稳就业，带动居民收入增加。紧扣人民群众“急难愁盼”，多元扩大教育、养老、医疗等领域普惠性非基本公共服务供给，稳定居民消费预期。多措并举推动餐饮、零售、旅游等困难行业恢复发展，推动大宗商品消费、服务消费、新型消费、城市消费以及乡村消费扩容提质。要畅通消费脉络通道，加强消费监管，加大消费者权益保护力度。

“要增加低收入人口等重点群体收入，扩大中等收入群体数量。”依绍华建议，要在继续稳固社会就业岗位基础上，适当增加公益、社区就业岗位，为中低收入群体提供稳定收入来源。健全灵活就业人员劳动权益保护、保费缴纳、薪酬等政策制度。同时，增强民生性转移支付，向重点领域、重点地区倾斜。有序放宽养老、教育等行业市场准入条件，提升服务产品供给质量。

截至2021年年底，我国互联网普及率达73.0%，网民规模达10.32亿，是全球最大、最具潜力的新型消费群体。此外，绿色消费是我国经济新的增长点，对推动商品服务供给侧绿色低碳升级具有深远意义。依绍华表示，要加强新型基础设施建设，为新消费的发展提供数据要素资源，多措并举引导绿色消费。

(本报记者 刘坤)

(责编：赵竹青、陈键)