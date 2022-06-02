原标题：苏宁易购618家消费报告：以旧换新人数增56% 绿色智能成全屋标配

6月1日，苏宁易购发布《618家场景消费报告》（以下简称“报告”），数据显示，苏宁易购618首轮爆发期门店4万元以上家电套购买家数同比提升43%，万元以上高端家电销售同比增长78%，以旧换新用户数同比增长56%，平台智能家电销售同比增长64%。报告称，今年618，消费者置家消费呈现“场景套系化”“品质高端化”“绿色智能化”“悦己潮流化”四大趋势，家电、家居、家装一站式融合深化，消费提档升级趋势显著。

90后消费者套购率占比超6成 “一站买齐”成造家新趋势

当前，家电市场进入新周期，产品功能品质升级叠加居住理念迭代，用户需求一体化、场景化趋势增强。根据《2022中国家电消费趋势指南》，家电需求正不断分层并形成特色的圈层经济，产品持续向套系化、组合化升级。一站式、场景化套系家电因其选购搭配的便利性、功能联动的完整性，成为消费新风向。

苏宁易购报告显示，618首轮爆发期，门店4万元以上家电套购买家数同比提升43%，其中90后消费者套购率占比超6成。体验测评成为风尚，超8成到店消费者“先体验后套购”。在套购偏好方面，门店消费者套购更爱高端品牌。深圳、南昌、太原三个城市的消费者最爱“套系化购买，一站式采购”。在服务配套方面，苏宁易购物流大件家电家居24小时送装完成率达98.6%，南京、广州、成都等50多个城市平均32分钟完成家电3C首单送达。

同时，线上用户的家电家装一站式套购习惯也在逐步形成，618首轮爆发期苏宁易购线上平台套购订单同比增长10%，家电家装跨品类套购占比25%。4999元全屋家具11件套、14999元全友家具19件套、9999元林氏木业家具15件套成为最受消费者喜爱的三大爆款家装套购组合。除置家套购外，在露营风潮带动下，苏宁易购平台成套露营装备也实现了258%的销售同比增长。

实体回暖消费提质 万元以上高端家电同比增长78%

618期间苏宁易购充分发挥区域布局优势，深度参与江苏、深圳、北京等近20个地方政府促消费补贴活动，整合品牌、工厂等各方资源，通过系列促消费举措，助力消费增长。报告数据显示，618大促启动以来，苏宁易购实体店迎来销售“小高峰”，家电3C新品新款销售环比增长88%。

虽然目前部分地区销售受疫情影响，但高端家电市场呈现出更强的消费韧性，苏宁易购数据显示，618品质升级类商品受青睐，线下高端家电销售同比增长57%，其中万元以上高端家电同比增长78%。大尺寸8K电视、大容量双开门冰箱热销，销售涨幅分别达64%、87%。深圳、北京、南京、重庆、成都5大城市用户平均消费水平更高，成为消费品质升级的前沿。

此外，今年618遍布全国的县镇市场也迸发强劲消费力，苏宁易购零售云数据显示，县镇高端冰洗产品走俏，卡萨帝、COLMO等高端品牌冰洗产品销售同比增长122%、340%。趋势品类家电加速崛起，海尔洗干一体机、火星人集成灶、安吉尔净水设备销售同比增长分别达170%、109%、84%。

(责编：董童、李源)