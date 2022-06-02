原标题：振消费、增信心 浦发信用卡多重惠民举措助力市场发展

经济的发展因考验而更具韧性，可持续的脚步因磨练而更显坚定。无论是城市、企业还是机构对建设强大而有韧性的国民经济循环体系肩负职责，任重道远。具备大市场大流通优势的上海正在重新阔步迈入国际消费中心城市的建设，以万商云集的消费供给，引领经济发展的阵阵浪潮。

在复工复商复市的强劲信号下，城市环境与消费主体的关联更加明显，这其中，金融机构提供的资金流通为这层关系带来了一份踏实的支持。作为上海本土的金融机构，浦发信用卡着力“餐饮”“零售”两大重大扶持领域，助力商圈消费，通过多重让利活动，以强有力的金融担当，为满足消费者所需奉上一份尽心，为实体经济振兴注入一份信心。

浦发银行信用卡持卡人在必胜客的指定活动门店，通过指定方式付款，可享受66折优惠，单笔最高优惠36元。同时，持卡人在浦大喜奔APP“66生活”搜索麦当劳、肯德基、汉堡王即可以优惠价格购买代金权益。通过汉堡、炸鸡、薯条等品牌产品覆盖，满足持卡人对食物品类的多元需求。

考虑到“吃什么”以后，浦发信用卡在“喝什么”方面也颇具心意。让咖啡的醇香为美好生活蓄能，浦发信用卡打造多元咖啡权益。持卡人通过指定方式在星巴克消费可享最高16元立减优惠。

可触摸的丰富产品，便捷舒适的环境建设，通过人性化购物交流，让消费者获得优质的消费体验，是线下实体商圈不容忽视的零售优势。浦发信用卡一直致力于延展与实体商圈的合作路径，通过融合服务，让费减利，振兴实体经济。

要去“逛什么”？浦发信用卡已为持卡人想好了方案。持卡人在活动期间于全国指定的华润万象商圈、K11商圈以及其他优质商圈消费，可享受最高满300元立减66元优惠。兼顾绿色消费理念，持卡人在“一点万象”App购买指定绿色商圈相关权益，单笔实付金额可享66折，最多可获66元刷卡金返还。

在全面有序推进复工复产复市的节奏中，浦发信用卡聚焦客户需求和客户体验，落实金融服务实体的职责使命。浦发信用卡串联“吃什么”“喝什么””逛什么“三类沟通角度，让“买什么”变得有据可选，为实体及消费者提供精准化的金融服务。一方面浦发信用卡深入日常生活，通过服务式商圈商户的拓展，以多轮多重的活动赋予更多的消费选择，让消费行为更加主动。另方面，浦发信用卡多向度导流，通过精准化的洞察和发力，打造延续性的惊喜福利。继首轮推出披萨、汉堡、咖啡、商圈等活动后，浦发信用卡还将大力集合新式茶饮、四海美食、商超便利，运动健身、交通出行等数量众多的品牌商户，通过切实有力的福利及回馈，增强客户消费及复购频率，稳定客流，创造持续性的发展空间，为提振消费经济，加速市场发展提供有力金融支持。

(责编：曹淼、李源)