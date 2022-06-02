原标题：深入服务制造强国战略 全力支持实体经济发展 农业银行制造业贷款突破2万亿元

农业银行认真贯彻落实制造强国战略，积极履行国有大行责任担当，立足金融服务实体经济主力银行定位，坚持将做好制造业金融服务作为支持实体经济的重要着力点。截至4月末，农业银行制造业贷款余额突破2万亿元，较年初增长近16%，其中制造业中长期贷款较年初增长21%，增速同业领先。同时，聚焦先进制造业、乡村振兴、中小企业培育等重点领域，持续加强金融供给，农业银行县域制造业贷款突破8000亿元，制造业小微企业贷款突破6000亿元，高技术制造业贷款突破4000亿元。

服务重大项目，促进产业区域布局不断优化。农业银行强化与工信部等部委战略合作，促进产业政策与金融服务协调联动，持续加强农业银行制造业重点客户库和重点项目库建设，“两库”贷款投放超3500亿元。积极支持国家重点战略区域产业协调发展，在重点区位设立高端制造业金融服务特色行、金融科技支行等32家特色专营机构，金融服务全面覆盖51个国家产融合作试点城市，精准对接试点城市清单企业融资需求。

强化创新引领，服务先进制造业加快发展。农业银行积极服务创新驱动发展战略，加大对先进制造业、战略性新兴产业的金融支持力度，支持企业创新能力提升和关键核心技术攻关。截至4月末，农业银行电子及通信设备、计算机、医药、航空航天设备等高技术制造业贷款较年初增长30%，显著高于全行各项贷款增速。积极推广产业集群批量营销服务模式，累计服务制造业集群72个，与高端装备制造、生物医药、新能源汽车、半导体等一批先进制造业集群及内部企业建立良好合作，融资支持规模近千亿元。

聚力提质增效，推动支柱产业优化升级。农业银行围绕制造业高端化、智能化、绿色化发展趋势，加强钢铁、有色、机械、化工等国民经济支柱产业转型改造和优化升级金融服务。大力支持工信部发布的工业企业技术改造升级导向计划项目，对接项目数超1600个，融资金额超1200亿元。支持实施绿色制造工程，推动信贷投放向绿色低碳发展领域聚集，截至4月末，农业银行绿色制造贷款较年初增长45%。积极服务智能制造示范工厂、先进绿色工厂、绿色工业园区，对重点产业园区内数千家入园企业提供配套金融服务，助力制造业企业高质量发展。

支持强链补链，提升产业链供应链现代化水平。农业银行大力推广强链补链金融服务，支持新能源汽车、新能源、新一代信息技术、生物医药和高端医疗装备等领域提升全产业链竞争力。积极服务行业龙头企业为“链主”的制造业产业链，为重点产业链核心企业集团和上下游企业提供融资支持超7500亿元。持续优化全流程线上供应链融资服务体系，打造“农银智链”服务平台，围绕核心企业产业链上下游，提供创新、便携、安全的融资解决方案，助力增强产业链稳定性，促进供应链循环畅通。

助力乡村振兴，支持县域制造业高质量发展。农业银行突出县域制造业金融服务特色，充分发挥县域机构、惠农服务点等渠道优势，重点做好县域农产品加工、农业科技、农业机械、饲料加工、农药化肥和种业生产企业的配套金融服务，倾斜信贷资源，加大差异化政策支持。截至4月末，农业银行县域制造领域贷款突破8000亿元，与一批乡村振兴领域制造业企业开展深入合作。

推动减费让利，赋能中小企业发展壮大。农业银行积极支持培育发展制造业优质企业，助力打造大中小企业融通发展生态，围绕企业生命周期提供综合金融服务，积极运用投贷联动等服务模式，丰富“先进制造贷”“动力贷”等专属金融产品体系，开展金融服务专项活动。持续加大对制造业中小企业的纾困支持力度，积极推广线上化普惠金融产品，拓宽企业融资担保渠道、降低融资成本、推动减费让利。截至4月末，农业银行制造业小微企业贷款突破6000亿元。

下一步，农业银行将始终担当国有大行职责使命，全面推进制造业金融服务提质、扩量、增效，不断完善政策制度，创新特色产品，优化客户服务，倾斜信贷资源，为制造强国建设、服务实体经济发展贡献更大力量。

(责编：曹淼、李源)