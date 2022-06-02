农业银行：制造业贷款突破2万亿元
农业银行认真贯彻落实制造强国战略，积极履行国有大行责任担当，立足金融服务实体经济主力银行定位，坚持将做好制造业金融服务作为支持实体经济的重要着力点。截至4月末，农业银行制造业贷款余额突破2万亿元，较年初增长近16%，其中制造业中长期贷款较年初增长21%，增速同业领先。同时，聚焦先进制造业、乡村振兴、中小企业培育等重点领域，持续加强金融供给，农业银行县域制造业贷款突破8000亿元，制造业小微企业贷款突破6000亿元，高技术制造业贷款突破4000亿元。
服务重大项目，促进产业区域布局不断优化。农业银行强化与工信部等部委战略合作，促进产业政策与金融服务协调联动，持续加强农业银行制造业重点客户库和重点项目库建设，“两库”贷款投放超3500亿元。积极支持国家重点战略区域产业协调发展，在重点区位设立高端制造业金融服务特色行、金融科技支行等32家特色专营机构，金融服务全面覆盖51个国家产融合作试点城市，精准对接试点城市清单企业融资需求。
强化创新引领，服务先进制造业加快发展。农业银行积极服务创新驱动发展战略，加大对先进制造业、战略性新兴产业的金融支持力度，支持企业创新能力提升和关键核心技术攻关。截至4月末，农业银行电子及通信设备、计算机、医药、航空航天设备等高技术制造业贷款较年初增长30%，显著高于全行各项贷款增速。积极推广产业集群批量营销服务模式，累计服务制造业集群72个，与高端装备制造、生物医药、新能源汽车、半导体等一批先进制造业集群及内部企业建立良好合作，融资支持规模近千亿元。
聚力提质增效，推动支柱产业优化升级。农业银行围绕制造业高端化、智能化、绿色化发展趋势，加强钢铁、有色、机械、化工等国民经济支柱产业转型改造和优化升级金融服务。大力支持工信部发布的工业企业技术改造升级导向计划项目，对接项目数超1600个，融资金额超1200亿元。支持实施绿色制造工程，推动信贷投放向绿色低碳发展领域聚集，截至4月末，农业银行绿色制造贷款较年初增长45%。积极服务智能制造示范工厂、先进绿色工厂、绿色工业园区，对重点产业园区内数千家入园企业提供配套金融服务，助力制造业企业高质量发展。
支持强链补链，提升产业链供应链现代化水平。农业银行大力推广强链补链金融服务，支持新能源汽车、新能源、新一代信息技术、生物医药和高端医疗装备等领域提升全产业链竞争力。积极服务行业龙头企业为“链主”的制造业产业链，为重点产业链核心企业集团和上下游企业提供融资支持超7500亿元。持续优化全流程线上供应链融资服务体系，打造“农银智链”服务平台，围绕核心企业产业链上下游，提供创新、便携、安全的融资解决方案，助力增强产业链稳定性，促进供应链循环畅通。
助力乡村振兴，支持县域制造业高质量发展。农业银行突出县域制造业金融服务特色，充分发挥县域机构、惠农服务点等渠道优势，重点做好县域农产品加工、农业科技、农业机械、饲料加工、农药化肥和种业生产企业的配套金融服务，倾斜信贷资源，加大差异化政策支持。截至4月末，农业银行县域制造领域贷款突破8000亿元，与一批乡村振兴领域制造业企业开展深入合作。
推动减费让利，赋能中小企业发展壮大。农业银行积极支持培育发展制造业优质企业，助力打造大中小企业融通发展生态，围绕企业生命周期提供综合金融服务，积极运用投贷联动等服务模式，丰富“先进制造贷”“动力贷”等专属金融产品体系，开展金融服务专项活动。持续加大对制造业中小企业的纾困支持力度，积极推广线上化普惠金融产品，拓宽企业融资担保渠道、降低融资成本、推动减费让利。截至4月末，农业银行制造业小微企业贷款突破6000亿元。
下一步，农业银行将始终担当国有大行职责使命，全面推进制造业金融服务提质、扩量、增效，不断完善政策制度，创新特色产品，优化客户服务，倾斜信贷资源，为制造强国建设、服务实体经济发展贡献更大力量。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：集中攻坚解决一批影响道路运输安全发展的瓶颈问题
- 人民网北京6月2日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部印发《关于进一步做好道路运输安全生产专项整治巩固提升阶段有关工作的通知》，部署各地抓细抓实道路运输安全生产专项整治巩固提升阶段六方面重点工作。 一是紧盯松劲倾向，进一步筑牢安全生产思想防线。…
相关新闻
- 评论
- 关注