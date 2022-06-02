原标题：中信银行推出29条措施 助力稳住经济大盘

为全面落实党中央、国务院对做好当前经济社会工作的重要决策部署，中信银行研究制定了《中信银行落实稳住经济大盘29项工作举措》(以下简称《举措》)，助力稳住经济大盘。

提高站位，践行国有金融企业使命担当。中信银行坚决担起国有金融企业使命责任，把思想和行动统一到稳住经济大盘的工作部署上来，把服务实体经济和助力稳增长放到更加突出的位置，综合施策，靠前发力，务求实效，在服务稳住经济大盘中作出应有贡献。发挥各级党组织战斗堡垒作用，将党中央和国务院决策部署落实到经营管理各项工作中。牢牢把握高质量发展主线，在做好实体经济短期纾困的同时，着力提升长期可持续服务实体经济能力。

精准施策，确保信贷总量稳定增长。中信银行加大政策的预研预判、跟踪对接、宣导解读，凡是有利于落实中央决策部署、稳定宏观经济、扩大信贷投放的政策能出尽出、早出快出。充分运用各类政策工具，加大资产负债政策倾斜，进一步加强贷款定价支持力度，扩大对稳经济大盘重点领域的贷款补贴力度和范围，进一步加大信贷投放的考核引导力度，确保资源配置和倾斜政策实实在在落地。同时，发挥中信集团协同优势，不断提升对实体企业的综合金融服务质效。

精准发力，全力保障重点领域融资需求。中信银行聚焦稳经济大盘的重点区域、重点领域、重点行业和薄弱环节，主动发力、应贷尽贷、尽早投放，全力以赴助力稳住经济基本盘。持续加大绿色金融、战略性新兴产业、乡村振兴、制造业等领域的信贷支持，给予实体经济重点领域长期、稳定的金融供给；加大对基础设施建设和重大项目的支持力度，积极参与专项债项目，扎实做好煤炭等能源供应金融服务，全力做好粮食安全和重要农产品产销的金融保障，强化对产业链供应链核心企业支持力度，持续加大对小微企业的投放力度，加大对企业科技开发和技术改造的支持，做好企业跨境融资服务工作。积极支持“新市民”在城镇创业就业、购房安居、教育培训、医疗养老等方面的金融需求。开拓创新产品服务，加强对吸纳新市民较多区域和行业的支持。

精准帮扶，持续加大企业和个人纾困力度。中信银行坚决与涉疫困难企业、个人客户共克时艰，为疫情防控和经济社会发展保驾护航。对民航、文化旅游、餐饮住宿、批发零售等受疫情影响比较大的行业企业，以及国家高速公路、铁路、航空、港口、地铁、公交等行业中的涉疫困难企业予以纾困支持，确保国家物资保供主干网畅通，城市交通正常运转。同时，加强与中小微企业和个体工商户、货车司机等的自主协商，对其贷款实施年内延期还本付息，应延尽延。对因感染新冠肺炎住院治疗或隔离、受疫情影响隔离观察或失去收入来源的人群，合理采取延后还款时间、延长贷款期限、延期还本等方式。对延期贷款坚持实质性风险判断，不单独因为疫情因素下调贷款风险分类，不影响征信记录，并免收罚息。

多措并举，提升金融服务质效。中信银行对助力稳经济大盘的重点区域、重点领域、重点行业的实体企业以及受疫情影响严重区域的保供、防疫、抗疫、保障领域的客户，简化业务操作流程，提供审批绿色通道，提升审批效率；积极推进线上化授信服务和自动化产品创新，加快制度制定、模型调整、系统优化，更好满足客户融资需求；积极创新汇利率产品,满足走出去企业套期保值业务需求，不断提高境外金融服务水平。

稳中求进，切实统筹发展与安全。中信银行牢固树立风险意识、底线思维，坚持稳中求进总基调，切实从国家政治安全、经济安全的高度，打好资产质量攻坚战，确保资产质量稳定和各类风险总体可控，牢牢守住不发生系统性风险的底线，切实维护经济金融安全。

下一步，中信银行将坚定信心、迎难而上，全力抓好信贷投放，毫不松懈抓好常态化疫情防控，以“中信温度”和“中信担当”助力实现疫情防控和经济社会发展双胜利，为推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间贡献“中信力量”。

(责编：董童、李源)