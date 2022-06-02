中信银行推出29条措施 助力稳住经济大盘
为全面落实党中央、国务院对做好当前经济社会工作的重要决策部署，中信银行研究制定了《中信银行落实稳住经济大盘29项工作举措》(以下简称《举措》)，助力稳住经济大盘。
提高站位，践行国有金融企业使命担当。中信银行坚决担起国有金融企业使命责任，把思想和行动统一到稳住经济大盘的工作部署上来，把服务实体经济和助力稳增长放到更加突出的位置，综合施策，靠前发力，务求实效，在服务稳住经济大盘中作出应有贡献。发挥各级党组织战斗堡垒作用，将党中央和国务院决策部署落实到经营管理各项工作中。牢牢把握高质量发展主线，在做好实体经济短期纾困的同时，着力提升长期可持续服务实体经济能力。
精准施策，确保信贷总量稳定增长。中信银行加大政策的预研预判、跟踪对接、宣导解读，凡是有利于落实中央决策部署、稳定宏观经济、扩大信贷投放的政策能出尽出、早出快出。充分运用各类政策工具，加大资产负债政策倾斜，进一步加强贷款定价支持力度，扩大对稳经济大盘重点领域的贷款补贴力度和范围，进一步加大信贷投放的考核引导力度，确保资源配置和倾斜政策实实在在落地。同时，发挥中信集团协同优势，不断提升对实体企业的综合金融服务质效。
精准发力，全力保障重点领域融资需求。中信银行聚焦稳经济大盘的重点区域、重点领域、重点行业和薄弱环节，主动发力、应贷尽贷、尽早投放，全力以赴助力稳住经济基本盘。持续加大绿色金融、战略性新兴产业、乡村振兴、制造业等领域的信贷支持，给予实体经济重点领域长期、稳定的金融供给；加大对基础设施建设和重大项目的支持力度，积极参与专项债项目，扎实做好煤炭等能源供应金融服务，全力做好粮食安全和重要农产品产销的金融保障，强化对产业链供应链核心企业支持力度，持续加大对小微企业的投放力度，加大对企业科技开发和技术改造的支持，做好企业跨境融资服务工作。积极支持“新市民”在城镇创业就业、购房安居、教育培训、医疗养老等方面的金融需求。开拓创新产品服务，加强对吸纳新市民较多区域和行业的支持。
精准帮扶，持续加大企业和个人纾困力度。中信银行坚决与涉疫困难企业、个人客户共克时艰，为疫情防控和经济社会发展保驾护航。对民航、文化旅游、餐饮住宿、批发零售等受疫情影响比较大的行业企业，以及国家高速公路、铁路、航空、港口、地铁、公交等行业中的涉疫困难企业予以纾困支持，确保国家物资保供主干网畅通，城市交通正常运转。同时，加强与中小微企业和个体工商户、货车司机等的自主协商，对其贷款实施年内延期还本付息，应延尽延。对因感染新冠肺炎住院治疗或隔离、受疫情影响隔离观察或失去收入来源的人群，合理采取延后还款时间、延长贷款期限、延期还本等方式。对延期贷款坚持实质性风险判断，不单独因为疫情因素下调贷款风险分类，不影响征信记录，并免收罚息。
多措并举，提升金融服务质效。中信银行对助力稳经济大盘的重点区域、重点领域、重点行业的实体企业以及受疫情影响严重区域的保供、防疫、抗疫、保障领域的客户，简化业务操作流程，提供审批绿色通道，提升审批效率；积极推进线上化授信服务和自动化产品创新，加快制度制定、模型调整、系统优化，更好满足客户融资需求；积极创新汇利率产品,满足走出去企业套期保值业务需求，不断提高境外金融服务水平。
稳中求进，切实统筹发展与安全。中信银行牢固树立风险意识、底线思维，坚持稳中求进总基调，切实从国家政治安全、经济安全的高度，打好资产质量攻坚战，确保资产质量稳定和各类风险总体可控，牢牢守住不发生系统性风险的底线，切实维护经济金融安全。
下一步，中信银行将坚定信心、迎难而上，全力抓好信贷投放，毫不松懈抓好常态化疫情防控，以“中信温度”和“中信担当”助力实现疫情防控和经济社会发展双胜利，为推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间贡献“中信力量”。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 交通运输部：集中攻坚解决一批影响道路运输安全发展的瓶颈问题
- 人民网北京6月2日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，交通运输部印发《关于进一步做好道路运输安全生产专项整治巩固提升阶段有关工作的通知》，部署各地抓细抓实道路运输安全生产专项整治巩固提升阶段六方面重点工作。 一是紧盯松劲倾向，进一步筑牢安全生产思想防线。…
相关新闻
- 评论
- 关注