人民网北京6月2日电 （记者罗知之）今日，人民银行、外汇局举行新闻发布会，解读国务院常务会议部署有关扎实稳住经济的金融政策。人民银行副行长、外汇局局长潘功胜在会上表示，人民银行将继续坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，按照探索新发展模式的要求，因城施策实施好差别化住房信贷政策，更好满足购房者的合理住房需求，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加快完善住房租赁金融政策体系，促进房地产市场平稳健康发展。

“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，全面落实稳地价、稳房价、稳预期的房地产长效机制，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展，这是做好房地产市场金融工作应遵循的基本原则。”潘功胜说。

潘功胜介绍，近期以来，已有多个城市在国家房地产市场长效机制的框架下，因城施策，结合当地房地产市场形势，采取了一系列措施，优化完善房地产政策。潘功胜表示，人民银行也会同银保监会将全国层面首套住房个人住房贷款利率下限下调20个基点，LPR减20个基点。5月20日，人民银行引导五年期以上LPR下行了15个基点。人民银行采取的这些措施有利于减轻居民家庭房贷负担，也有利于促进消费、投资和宏观经济大盘。

去年下半年以来，少数房地产企业由于长期“高杠杆、高负债、高周转”的经营模式不可持续出现风险，并对市场产生了较强的溢出效应。人民银行坚持市场化、法治化原则，配合住建等有关部门和地方政府做好出险企业风险化解，及时校正金融机构的过度避险行为，保持房地产融资平稳有序，加大并购金融服务力度，支持以市场化方式出清风险。

“我国城镇化仍处于发展阶段，居民家庭改善性住房需求潜力较大，租购并举发展模式有很大的发展空间。房地产的建筑、销售活动都是人员比较密集，前段时间，受疫情多发散发影响，房地产建筑、营销活动受阻，房地产市场销售、贷款等数据有所下滑。当前，疫情形势正在逐步好转，经济社会秩序加快恢复，房地产市场交易的活跃性上升。近两周，多地房地产市场高频数据已经显现出这一趋势。“潘功胜说。

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