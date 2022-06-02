两部门紧急预拨3000万元支持四川开展抗震救灾工作
2022年06月02日20:32 | 来源：新华网
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新华社北京6月2日电 记者2日从应急管理部获悉，针对四川芦山6.1级地震，财政部、应急管理部当日向四川省紧急预拨中央自然灾害救灾资金3000万元，支持地方开展抗震救灾工作。
据介绍，截至2日15时，四川芦山6.1级地震共造成1.3万人受灾，4人遇难，41人受伤。
截至记者发稿时，四川省消防救援总队、省森林消防总队、安全生产专业队伍、解放军和武警部队、医疗救援、通信电力、社会救援力量等应急救援队伍共3216人，携行4300余台（套）车辆装备，会同雅安当地4600余名各类救援力量，正在开展应急救援工作。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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