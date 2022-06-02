新华社北京6月2日电（记者谢希瑶、潘洁）商务部新闻发言人高峰2日表示，今年是中澳建交50周年。中澳关系50年发展的历程表明，经贸合作是双边关系中最积极、最活跃的推动力量。中澳关系的健康稳定发展，符合两国人民根本利益和共同愿望，也有利于亚太地区和平、稳定、繁荣。

这是高峰在当天举行的商务部网上例行新闻发布会上，回答关于中方有没有计划和澳大利亚就关税问题举行会谈以及在什么条件下中澳经贸关系能重回正轨的记者提问时说的。

高峰表示，希望澳大利亚新一届政府能够正视两国关系中存在的症结，客观理性看待中国和中国发展，多做有利于中澳互信合作的事，为双边经贸关系健康稳定发展创造有利条件。

高峰介绍，2021年，中澳经贸合作稳步发展，中国继续保持澳最大货物贸易伙伴、进口来源地和出口市场地位。据中方统计，2021年双边贸易额约2312亿美元，同比增长35.1%。其中，中国自澳进口1648.2亿美元，同比增长40.6%。

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