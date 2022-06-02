新华社郑州6月2日电（记者李鹏、姜亮）6月2日，中原黄河以北麦区的收获进度第一次出现在河南省农业农村厅的今夏全省小麦收获进度表上。这意味着中原大规模麦收开始越过黄河，向2021年曾遭受严重水灾的黄河以北地区“挺进”。

中原大规模麦收“挺进”黄河北，事关河南夏粮丰收全局。黄河以北的黄河、海河流域是河南省重要的小麦高产区和优质小麦产区。被誉为“全国小麦第一县”的安阳市滑县、打造“中国第一麦”品牌的新乡市延津县等闻名全国的小麦产区均位于河南省黄河以北地区。

对于中原黄河以北农区，2022年的麦收来之不易。2021年7月，一场特大暴雨灾害突袭中原后，河南黄河以北农区千万亩农田成灾，超百万亩秋粮绝收，冬小麦大面积晚播。为了抢抓农时，河南在黄河以北农区掀起排涝抢种“大会战”，在满目疮痍的水灾大地上，克服各种困难播下丰收的种子和希望。中原大规模麦收“挺进”黄河以北地区，将见证一个从一片汪洋到麦浪金黄的小麦生产季。

河南省农业农村厅2日晚的通报显示，中原大规模麦收“挺进”黄河北的首日，黄河北岸的新乡市收获小麦28万亩，占全市小麦播种面积的4.5%。当日收获新麦的新乡市原阳县大宾镇金马张村农民孙玉瑞告诉记者，虽说去年涨水淹了地，现在看，每亩还能打个千把斤。

据预测，受去年晚播影响，今夏的中原黄河以北麦收将持续至6月中旬结束。

(责编：杨光宇、胡永秋)