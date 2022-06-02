新华社北京6月2日电 题：加快一揽子货币金融政策落地 精准惠及受困群体和重点领域

新华社记者吴雨、刘开雄

近日，国务院推出稳住经济的一揽子政策措施，其中有不少货币金融政策。这些金融政策如何精准惠及受困群体和重点领域？又怎样落到实处？中国人民银行相关负责人2日进行了解读。

强化政策引导 聚焦市场主体

由于疫情多点散发，市场主体特别是中小微企业、部分行业和群体受到较为严重的冲击，对政策支持需求迫切。国务院近日印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，推出六个方面33项措施。

“其中，货币金融政策主要是5项，还有其他配合性政策11项。”中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜在当日人民银行、外汇局举行的新闻发布会上表示，一揽子货币金融政策强化政策引导，发挥市场作用，及时精准惠及受困的群体和重点领域，助力稳住经济大盘。

他强调，在实施货币信贷政策时要注重把握好几个原则：一是在稳定经济增长的同时，有利于经济长期可持续发展。二是在稳定经济增长的同时，保持就业稳定、价格稳定和国际收支平衡。三是在稳定经济增长的同时，指导金融机构坚持市场化和审慎经营，有效防范金融风险。

在聚焦市场主体方面，此次一揽子货币金融政策提出，鼓励对中小微企业和个体工商户、货车司机贷款及受疫情影响的个人住房与消费贷款等实施延期还本付息，加大普惠小微贷款支持力度。

人民银行货币政策司司长邹澜介绍，此次政策支持力度更大，央行通过普惠小微贷款支持工具提供的激励资金比例由1%提高到2%；受益面更广，政策支持对象增加了受疫情影响严重的货车司机等人群，将货车司机贷款、商用货车消费贷款以及个人住房、消费等贷款纳入了延期范围；支持方式有创新，针对三类非银金融机构推出货运物流主题金融债券等。

支持重点领域 扩大有效投资

近年来，围绕支持普惠金融、绿色发展、科技创新等国民经济重点领域和薄弱环节，央行创设了多种结构性货币政策工具，激励商业银行优化信贷结构。央行4月创设了科技创新和普惠养老两项专项再贷款，5月份创设了交通物流专项再贷款，近期还增加了民航应急贷款额度1500亿元，并适当扩大支持范围。

数据显示，截至4月末，全国支农支小再贷款余额1.86万亿元，同比增加5294亿元；截至5月末，已累计发放碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款2108亿元。

为加速一揽子政策举措落地见效，潘功胜表示，将通过用好结构性货币政策工具，加大对交通物流、粮食能源安全、科技创新、产业链供应链稳定等重点领域的金融支持。

另外，在扩大有效投资方面，潘功胜介绍，央行将持续引导金融机构增强信贷总量增长的稳定性，通过建立政银企对接机制，加大对水利、交通、能源等基础设施建设和重大项目等重点领域的信贷支持。

邹澜表示，央行调增政策性开发性银行8000亿元信贷额度，指导政策性开发性银行加快项目储备，提高基础设施领域的贷款投放能力。同时，撬动商业银行和社会资金加大融资支持，鼓励通过银团贷款、购买专项债券等方式，共同支持基础设施建设。

降低融资成本 着力稳外贸外资

近期，央行推出一系列举措降低企业融资成本。5月15日全国首套住房商业性个人住房贷款利率下限下调20个基点，5月20日5年期以上贷款市场报价利率（LPR）下降15个基点，主要金融机构也已下调1年期以上期限定期存款和大额存单的利率。

“深化LPR改革，发挥LPR的指导性作用，带动企业贷款利率稳中有降。”潘功胜介绍，1月至4月企业新发放贷款平均利率4.39%，是有统计以来的低位。

当前，外贸发展面临着严峻复杂的国内外形势。“外贸外资企业在跨境贸易投资中使用人民币，可以减少汇率风险、降低汇兑成本。”人民银行宏观审慎局局长李斌表示，近期，人民银行持续优化跨境贸易投资人民币结算环境，取消外商直接投资业务相关专户管理要求，稳步开展结算便利化试点，支持银行“因企施策”满足外贸企业汇率避险需求。

数据显示，1月到4月，我国货物贸易人民币跨境收付规模合计2.2万亿元，同比增长26%；直接投资人民币跨境收付规模合计1.9万亿元，同比增长19%。

近期，国际货币基金组织执董会完成了5年一次的特别提款权（SDR）定值审查，并将人民币权重由10.92%上调至12.28%。

“这是对人民币可自由使用程度提高的认可，也是国际社会对我国改革开放和经济社会发展取得成就的充分肯定。”李斌说，下一阶段，人民银行将继续强化对外贸外资金融支持力度，优化跨境人民币业务政策，加快出台支持跨境电商等外贸新业态跨境人民币政策，稳步扩大本外币一体化资金池试点，助力稳住外贸外资的基本盘。

(责编：杨光宇、胡永秋)