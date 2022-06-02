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北京发布稳增长45条措施 “以旧换新”购买新能源汽车最高补贴1万元

2022年06月02日23:56 | 来源：新华网
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新华社北京6月2日电（记者郭宇靖）为进一步高效统筹疫情防控和经济社会发展，北京市政府2日印发《北京市统筹疫情防控和稳定经济增长的实施方案》，提出6方面45条举措。实施方案提出，将加快恢复大宗消费和新型消费，更大力度挖掘消费潜力。2022年底前，对符合条件“以旧换新”购买新能源车的给予最高不超过每台1万元补贴。

在助企纾困方面，北京针对企业实际困难，打出降成本、扩融资、优服务、拓市场等组合拳。其中，留抵退税将确保6月30日前符合条件的企业存量留抵税额“应退尽退”。国有房租减免“即申即享”，除原有减免政策外，对承租非国有房屋的科技型孵化器为中小微企业和个体工商户减免房租的，按照减免租金总额的50%给予补贴。

针对物流不畅通、复工不协调等问题，北京将健全分级分类、动态管理的重点企业“白名单”制度等，及时解决已复工企业物流运输、入境返京等实际困难。

为进一步发挥优势企业带动作用，北京将促进平台经济规范健康发展，支持平台企业参与智慧城市建设，落地一批智慧交通、智慧商圈、智慧街区、智慧家庭应用场景项目。

消费是稳增长的重要引擎。北京将加快恢复大宗消费和新型消费，更大力度挖掘消费潜力。在促进汽车等大宗消费中，对购置日期在2022年6月1日至12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。2022年底前，对符合条件“以旧换新”购买新能源车的给予最高不超过每台1万元补贴。

此外，北京将促进餐饮和文化体育娱乐消费回暖，推动餐饮企业恢复发展，联合外卖平台企业发放餐饮消费券，对平台企业2022年6月减免的暂停堂食餐饮商户相关费用予以补贴。将纳入全市生活服务业发展项目和支持范围的餐饮企业，最高给予审定实际投资额50%的资金支持。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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