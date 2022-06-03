新华社北京6月2日电（记者郭宇靖）针对先进制造业企业原材料运输、成本上涨等难题，北京市发展改革委、市经济和信息化局2日会同市交通委、市财政局、市金融局等单位发布《关于应对新冠肺炎疫情影响促进本市先进制造业平稳运行的若干措施》，通过建立重点企业“白名单”、减税降费等财税、保供、稳价相关助企纾困政策，促进先进制造业平稳运行。

北京市发展改革委有关负责人表示，进入二季度，全国疫情多点散发，北京市先进制造业企业产业链供应链受到较大冲击，普遍面临产品市场需求收缩、生产成本增加等多重问题，企业的生产经营面临较大困难，亟需做好政策支撑，坚定信心。

若干措施包括6方面15条具体措施。其中，围绕当前疫情冲击带来的原材料运输、配套企业生产等短期影响，若干措施提出，将依托既有物流园区货运场站设立临时中转调运站和货车司机防疫服务站、争取将企业纳入国家重点产业链供应链企业“白名单”、建立市级重点企业“白名单”、协调市外配套企业复工复产等短期措施。

此外，政策还提出将指导产业链龙头企业制定供应链备份方案或替代清单，鼓励龙头企业整合上下游资源，构建稳定配套联合体。同时，对京津冀范围内首次纳入北京市重点领域龙头企业供应链且实际履约金额符合条件的给予一定资金支持。

针对先进制造业企业仍面临原材料价格上涨、土地空间要素保障不足、融资难融资贵等问题，政策将降低企业成本、激发市场主体活力作为重要方向，坚决落实减税降费政策，涉及工业领域留抵退税约245.1亿元、缓税约78亿元、研发费用加计扣除减免税约8.9亿元、降低失业保险费约4.6亿元，并提出加大制造业融资支持力度、推动重大项目落地见效、盘活提升低效产业空间、强化能源保障等一系列要素保障政策。

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