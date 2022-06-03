新华社北京6月2日电 题：疫情防控形势持续向好，如何推进复工达产、保障夏收？

新华社记者田晓航、张泉

目前全国疫情防控形势持续向好，近3日，日新增本土确诊病例和无症状感染者降至100例以下。

统筹好疫情防控和经济社会发展，如何科学精准做好常态化疫情防控？如何更好推进复工达产？如何保障夏粮收获顺利进行？国务院联防联控机制2日举行的新闻发布会集中回应了这些焦点问题。

疫情“稳定下降”但局地仍有小幅波动

国家卫生健康委疾控局副局长、一级巡视员雷正龙介绍，目前，全国疫情呈现稳定下降的态势。5月30日以来，全国新增本土感染者数已经连续3天降至100例以下，但局部地区仍有小幅波动。

其中，上海疫情进入向常态化防控转换阶段，但社会面疫情仍零星出现，要警惕疫情反弹风险；北京新增感染者数持续下降，疫情总体向好，丰台、昌平近日在就诊人员或者社区筛查中发现感染者，提示个别街镇仍有局部社区传播风险；吉林、辽宁一些地区疫情仍在进展，感染来源尚不明确，疫情扩散风险较高。

疫情防控形势持续向好，是否意味着疫情防控可以暂松一口气？

“端午假期人员流动和聚集性活动可能加大疫情传播扩散风险。”雷正龙说，国家卫生健康委、国家疾控局将继续指导各地依法落实疫情防控措施，加强风险评估，科学精准做好常态化疫情防控和应急处置工作，强化疫情监测预警，强化重点环节和重点场所疫情防控，引导人员有序流动，杜绝层层加码。

国家卫生健康委新闻发言人米锋说，要毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，高效统筹疫情防控和经济社会发展；科学精准落实各项防控措施，不任意增加隔离时间，不擅自对低风险地区人员采取限制措施；坚决防止简单化、一刀切，防止层层加码。

多方面发力保链稳链、助企纾困

受新一轮疫情和外部环境变化等因素影响，工业经济承压，制造业企业生产经营受到较大影响。日前，国务院常务会议部署加快稳经济一揽子政策措施落地生效，助企纾困、保障民生。

“保链稳链是促进工业稳定增长的当务之急、重中之重。”工业和信息化部运行监测协调局副局长陶青说，针对当前复工不达产、复工基础仍不牢固、重点产业链协同复产难等问题，工信部将进一步加强对企业政策帮扶，用好包括“白名单”制度在内的各类保供稳链工作举措；对汽车、集成电路等重点行业进一步发挥有关协调平台功能，加强上下游衔接服务；对重点区域加强跨区域、跨省市协调，加强点对点、一对一的疏通卡点难点。

同时，工信部还将协助中小企业用好用足惠企政策，建立健全优质中小企业梯度培育体系，联合相关部门开展好整治涉企乱收费、清理拖欠账款等专项工作，强化对中小企业纾困帮扶；通过组织实施好新一轮新能源汽车下乡活动等措施，进一步扩投资促消费。

此外，陶青表示，政府要做好统筹指导、加强协调。在发生疫情、确需停工限产时，地方要严格履行程序，谨防“随意关停、一关了之”。

夏粮收获、农副产品供应有保障

当前正是小麦机收的关键时期，疫情之下，如何确保农机转运作业顺利开展？农业农村部农业机械化管理司副司长王甲云说，今年农业农村部联合小麦主产区采取超常规举措做好小麦机收工作——

开通农机“绿色通道”；对跨区作业人员提供核酸抗原检测、属地备案等“一站式服务”；开出流动核酸检测车“送检到田”，组织农机产销企业跟随机收队开展配件维修流动服务……

“在疫情封管控区，推广地方探索的‘群众足不出户、机手闭环管理，基层干部参与帮收代管’的有效做法，收割作业‘一田一视频’发给农户、粮食装袋‘一户一标记’运输到家，让封控在外地不能返乡、封控在家不能下田的农户也不用担心麦子没人收。”王甲云说。

此外，农业农村部今年还将通过加大对智能化、低损高效联合收割机的补贴支持力度，以及强化机收减损培训等举措，挖掘机收减损潜力。

疫情多点散发的情况下，“菜篮子”稳定保供、产销衔接有无保障？农业农村部市场与信息化司副司长宋丹阳介绍，农业农村部联合有关部门多次紧急调度和部署生产，同时，加强监测对接，组织重点批发市场加大对上海、吉林等地“菜篮子”产品供应，动员电商企业对疫情严重地区予以重点保障，并将农产品及农业生产物资纳入重点运输物资保障范围。

“在即将到来的端午假期，我国重点‘菜篮子’产品的市场供应是有充分保障的，价格也有望保持基本平稳。”宋丹阳说。

(责编：杨光宇、胡永秋)