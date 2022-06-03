铁路端午小长假运输启动
预计日均发送五百四十万人次
2022年06月03日05:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京6月2日电 （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，6月2日，为期4天的铁路端午小长假运输正式启动，至6月5日结束，预计客流总体回暖，全国铁路日均发送旅客540万人次，比五一假期日均增加200万人次以上。
根据疫情防控最新情况，铁路部门自6月1日起将铁路客票预售期调整为15天。从12306售票系统大数据分析看，铁路客流呈现回暖趋势，部分低风险地区短途客流集中出行。铁路部门将精准实施“一日一图”，在严格落实疫情防控措施的基础上，动态灵活安排运力，适时增开旅客列车，及时发售车票，满足旅客出行需求。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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