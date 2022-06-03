本报记者 邱海峰

今年以来，四川省华蓥市全面开展抓项目、抓政策、抓资金争取和促问题解决、促要素保障、促预期目标实现等活动，为工业企业纾困解难，促进企业快速发展。图为日前在位于华蓥山经开区的正梁机械加工厂内，工人在焊接产品。

邱海鹰摄（人民视觉）

近年来，江西省赣州市全南县聚焦光电显示、5G智能制造等领域，实施铸链强链引链补链工程，推动数字经济产业形成聚集效应。目前，该县有电子信息企业80余家，初步形成链条完整的光电显示产业集群。图为日前工人在全南县一家科技企业数字化车间工作。

尹其奇摄（人民视觉）

国务院近日印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》（以下简称《一揽子政策措施》），提出六个方面33项措施。5月31日，国家发展改革委举行新闻发布会，解读有关情况。国家发展改革委副主任赵辰昕在会上表示，下一步，将全力推动扎实稳住经济的一揽子政策措施尽快落地见效，加大宏观政策调节力度，靠前发力、适当加力，着力打通制约经济循环的卡点堵点，合理扩大有效需求，确保粮食、能源、产业链供应链安全稳定，推动重点领域加快复工达产，做好重要民生商品保供稳价工作，保持经济运行在合理区间。

盘活存量资产扩大有效投资

赵辰昕介绍，扎实稳住经济的一揽子政策措施包括六个方面，财政政策7项，货币金融政策5项，稳投资促消费等政策6项，保粮食能源安全政策5项，保产业链供应链稳定政策7项，保基本民生政策3项。

谈及稳投资，赵辰昕表示，当前形势下，盘活存量资产、扩大有效投资具有重要意义。其中，盘活存量资产涉及面广，要发展基础设施领域不动产投资信托基金（REITs），有序推进政府和社会资本合作（PPP），积极推进产权规范交易，发挥国有资本投资运营公司功能作用，挖掘闲置低效资产价值，支持兼并重组等其他盘活方式。盘活存量资产过程中，对参与的各类市场主体一视同仁，充分调动民间投资参与积极性。

“盘活存量是方式方法，扩大有效投资才是工作目的。”赵辰昕说，要把回收资金用于重点领域建设，形成新的有效投资，实现良性循环。对回收资金用于的新建项目，要推动加快前期工作，促进项目落地实施，尽快形成实物工作量，尽早发挥回收资金效益。

聚焦稳投资，《一揽子政策措施》提出加快推动交通基础设施投资。交通运输部副部长赵冲久介绍，计划再新增完成新改建农村公路3万公里、实施农村公路安全生命防护工程3万公里、改造农村公路危桥3000座。预计2022年底，累计完成新改建农村公路15万公里、实施农村公路安全生命防护工程8万公里、改造农村公路危桥8000座。

保产业链供应链畅通稳定

关于产业链供应链，工业和信息化部副部长徐晓兰介绍，在各方共同努力下，产业链供应链保通保畅工作取得积极进展，重点地区、重点行业复工达产步伐明显加快，有关数据显示工业经济呈现企稳向好的迹象。

“接下来，聚焦产业链供应链堵点卡点，将根据疫情变化情况动态调整部级‘白名单’企业范围，推动加快省级‘白名单’企业区域互认，并强化上下游衔接服务。”徐晓兰说，“白名单”制度只是阶段性的应急之举，目标是全面实现复工达产。还将采取点对点、一对一等方式，帮助重点产业链供应链龙头企业和关键节点企业解决问题，确保长三角、珠三角、京津冀等重点区域稳定生产、增产扩产。

围绕帮助中小微企业纾困解难，徐晓兰表示，今年以来，国家层面出台各类政策举措20余项，从实施组合式税收优惠、缓缴养老等三项社保费、促进中小微企业融资等多个方面，加大对中小微企业纾困帮扶力度。此次出台的一揽子政策措施有不少聚焦支持中小微企业，比如进一步加大增值税留抵退税政策力度、支持专精特新中小企业发展等。这些政策措施和前期已出台的政策形成合力，推动解决中小微企业面临的现金流不足、还本付息压力较大、市场需求不振等实际困难。

徐晓兰说，将推动已出台政策落实，动员各方面资源力量，加强政策宣传与服务，让中小微企业知晓政策、理解政策、享受政策，帮助中小微企业克服当前困难、实现平稳健康发展。

稳住外贸外资基本盘

今年以来，外贸外资总体开局平稳，实现持续增长，展现出较强韧性。1—4月份，货物进出口以人民币计同比增长7.9%，服务贸易增长21.9%，实际使用外资增长20.5%。但3月份以来，受外需增长放缓、新冠肺炎疫情等因素影响，稳外贸压力增加，稳外资也面临诸多挑战。

商务部副部长盛秋平介绍，面对复杂严峻形势，已开展三方面工作，包括明确了加强外贸企业生产经营保障、推动跨境电商加快发展提质增效等13项政策；聚焦重点外资企业和项目，建立了四项机制，及时回应诉求，促进复工达产；积极推动发挥出口信用保险作用，为外贸企业防风险、抓订单、保市场提供有力保障；支持企业提升汇率风险管理能力，完善汇率避险产品服务，促进外贸企业稳健经营。

盛秋平表示，下一步，将狠抓稳外贸等政策落地见效，特别是要向中小微外贸企业适当倾斜，用足用好出口退税、信贷信保支持等政策，力争将企业综合成本降下来。严格落实外商投资法，保障外资企业平等适用各项政策。同时，着力推动出台新配套措施，加快修订《鼓励外商投资产业目录》，进一步扩大鼓励范围，加大制造业、研发中心等领域引资政策支持力度。此外，加快完善重点外贸企业服务保障制度，发挥好重点外资项目工作专班作用，积极回应外资企业营商便利等诉求。“尽管困难挑战增多，但我们有信心、有决心稳住外贸外资基本盘，为稳住经济大盘提供重要支撑。”盛秋平说。

(责编：杨光宇、胡永秋)