本报北京6月2日电 （记者汪文正）为做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，财政部日前印发通知，要求各地区、各部门加大政府采购支持中小企业力度。

财政部要求，各地区、各部门要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。严格按规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

财政部明确，调整对小微企业的价格评审优惠幅度，货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠由6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。同时，提高政府采购工程面向中小企业预留份额，400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。

(责编：杨光宇、胡永秋)