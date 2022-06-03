本报广州6月2日电 （记者 洪秋婷）2日，广东省农业农村厅召开广东2022年省级现代农业产业园新闻发布会，正式发布今年的53个省级现代农业产业园建设名单及相关情况。目前，广东第二轮省级现代农业产业园已有127个，加上第一轮创建的161个，两轮共创建288个省级现代农业产业园，实现主要农业县全覆盖，成为全省乡村振兴和县域经济发展的重要“引擎”。

今年广东省首次将预制菜产业园纳入省级现代农业产业园扶持建设范畴，有11个预制菜产业园入选。另外，第二轮现代农业产业园建设还注重扩容提质，遴选第一轮建设成效好的，进一步支持产业园扩容提质，充分利用已经打响的品牌、做大的产业、做强的企业，带动农民增收，今年有9个扩容提质类产业园入选。

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