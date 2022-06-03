原标题：越跌越买？上市银行高管频现自掏腰包增持，传递什么信号？

今年以来，银行板块整体表现不佳。截至6月2日收盘，已有13家银行股价累计回撤超过10%，其中部分银行跌幅超过20%。

但多家银行高管及员工却越跌越买，纷纷出手增持自家股票，表现出对公司未来发展持续向好的坚定信心。

银行股整体震荡下跌

自年初以来，银行板块走势并不乐观。Wind数据显示，截至6月2日收盘，22家上市银行股价下跌，13家上涨，银行板块市净率估值跌至0.58，为近三年来最低水平。1月4日-6月2日，银行股累计下跌6.27%，振幅达17.87%，整体呈震荡下跌趋势。步入二季度以来，银行股进入单边下跌通道，但跌幅逐渐收窄，近期横盘震荡趋势明显。

从个股来看，年初至今，42家上市银行中，有24家银行股价呈下跌趋势。其中，瑞丰银行较年初已下跌24.78%，招商银行下跌20.10%，宁波银行、青岛银行等13家银行下跌超10%。

6月2日盘后，瑞丰银行发布公告称，拟采取在该行领取薪酬的时任董事(独立董事除外)、高级管理人员增持股票的措施稳定股价。在该行领取薪酬的时任董事(独立董事除外)、高级管理人员购买所增持股票的总金额不低于其上一年度于该行取得的税后薪酬总额的15%，但持股比例或数量应符合有关监管部门的规定。本次增持金额合计不低于102.98万元。

值得注意的是，部分区域性城商行股价却逆势上涨，市场表现抢眼。成都银行股价自年初以来已上涨28.33%，南京银行上涨趋势也较为明显，涨幅超过20%。此外，江阴银行、江苏银行涨幅也超过15%。

多家银行高管增持

记者梳理发现，今年以来已有超过10家银行的高管、重要股东出手护盘。

日前，招商银行新晋行长王良斥资76.66万元增持了2万股招商银行A股股份。据Wind统计数据显示，自2018年以来，王良已10次出手增持招商银行股票。此次增持后，王良最新持有招商银行股票数量达27万股，按6月2日招商银行收盘价38.92元/股计算，王良持股市值已超1000万元。

今年以来高管自掏腰包加仓护盘的不只招商银行一家。据统计，包括浙商银行、兴业银行、重庆银行、紫金银行在内的十多家银行的高管均有相关举措。

今年初，浙商银行发布公告称，公司收到执行董事、行长张荣森增持的告知函，增持公司A股股份28.41万股，价格3.52元/股，增持金额100万元。此次增持后，张荣森持有浙商银行A股数量为102.21万股，占总股本的0.0048%。

兴业银行的情况更为少见。今年2月，兴业银行发布公告表示，兴业银行部分子公司、分行及总行部门负责人(包括其配偶、子女)以自有资金，从二级市场自愿买入兴业银行股票1693.29万股，成交价格区间为每股人民币20.36元至23.08元。

浙商证券银行研究团队指出，兴业银行中层干部集体自愿性买入，一方面展示中层干部对银行经营管理的信心，另一方面也意味着员工更有动力把经营做好。本次员工集体增持积极意义甚至强于管理层增持。

银行未来业绩增长可期

招联金融首席研究员董希淼表示，从中长期看，对银行股应保持谨慎乐观的态度。“高管增持资金量有限，短期内实际作用不明显，但其传递出对银行未来发展及股价上涨的长期信心。加大信贷投放是国家稳经济的重要措施，银行业绩增长可期。”

也有业内人表示，随着疫情缓和、稳增长政策落地，下半年银行有望实现提量稳价、资产质量维持稳定。但考虑到区域信贷需求、各行客户基础、存量资产质量等存在较大差异，加上存款利率市场化考验各行揽储能力，银行间分化或将持续。

国信证券指出，预计2022年银行业基本面平稳，目前板块估值处于低位，估值优势明显，预计未来稳增长政策持续加码，有利于改善银行板块预期。个股方面重点关注区域经济较好、盈利能力强、业绩增长居同业前列的银行，以及在服务制造业、房企融资方面有优势的银行。

(责编：申佳平、初梓瑞)