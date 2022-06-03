原标题：坚决打击涉诈犯罪活动 维护人民群众切身利益

中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长王晨1日在公安机关调研时强调，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加快推进反电信网络诈骗立法，坚决打击遏制电信网络诈骗犯罪活动，切实维护人民群众切身利益。

王晨率调研组来到北京市公安局反电信网络诈骗犯罪中心，调研综合运用大数据、人工智能等多种方式打击涉诈犯罪取得的积极进展，了解反诈工作存在的困难和问题。在北京市公安局朝阳分局执法办案管理中心，实地查看涉诈案件办理流程，了解依法规范办案、坚持文明执法取得的成效。

在公安部机关召开的座谈会上，听取公安机关反电信网络诈骗工作和法制建设情况介绍以及对相关立法的意见建议。王晨对公安机关坚决打击电信网络诈骗犯罪活动取得的积极进展予以充分肯定。他说，全国电信网络诈骗立案数连续11个月同比下降，破案率同比上升，这两方面数据显示出在严打震慑态势下，电信网络诈骗犯罪持续上升势头得到有效遏制，成绩来之不易，其中凝聚着公安机关和广大反诈民警锲而不舍的艰苦努力，也有社会各界的贡献。

王晨指出，当前，电信网络诈骗犯罪活动形势依然严峻复杂，相关案件高发多发，在刑事犯罪案件中占据较大比重，呈现组织化、链条化、技术手段多变、跨境实施等特征，严重危害人民群众切身利益，影响社会和谐稳定，损害国家良好形象，是人民群众反映强烈的突出问题。要坚决贯彻以习近平同志为核心的党中央关于打击治理电信网络诈骗犯罪活动的决策部署，强化系统观念，注重源头治理、综合治理、全链条治理，总结“四专两合力”的工作经验，聚焦人民群众的“急难愁盼”，彻底扭转打不胜打、防不胜防的局面。要充分利用技术手段开展预警防范打击，进一步加强追赃挽损工作，积极推进国际执法合作，坚决打击跨境作案犯罪活动。要开展针对性宣传教育，推进反诈宣传进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业。要加快立法进程，统筹发展和安全，集思广益，把各方面的立法建议吸收到正在审议的反电信网络诈骗法草案中，依法推动落实打防管控各项措施，压实金融、通信、互联网等行业监管主体责任。

王晨一行还参观了中国警察博物馆。

(责编：申佳平、初梓瑞)