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两部委紧急预拨3000万元救灾资金支持抗震救灾

本报记者 姚亚奇
2022年06月03日08:45 | 来源：光明日报
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原标题：两部委紧急预拨3000万元救灾资金支持抗震救灾-光明日报-光明网

　　 6月2日，财政部、应急管理部向四川省紧急预拨中央自然灾害救灾资金3000万元，支持地方开展抗震救灾工作。据了解，截至6月2日15时，四川芦山6.1级地震共造成1.3万人受灾，4人死亡，41人受伤。

　　 国务院抗震救灾指挥部成员单位按照职责迅速行动。应急管理部前方工作组已于2日凌晨两点抵达现场，协助地方开展抗震救灾工作，实地踏勘灾情、看望伤员，了解人员安置等情况；自然资源部启动突发地质灾害防御三级响应，派专家赴现场对地震次生地质灾害开展会商研判；住房城乡建设部启动三级应急响应，指导四川开展震后建筑安全应急评估、抢险抢修、供水保障工作；交通运输部启动三级响应，调集省、市两级交通应急抢险队伍抢修受损路段；水利部指导开展震区水利工程震损排查，加快震损工程修复和度汛措施落实；气象局启动地震灾害气象服务三级应急响应，向救灾、交通运输及安置灾民提供气象服务；银保监会指导震区保险公司做好出险理赔工作；地震局组织开展滚动会商，派出四川、重庆、贵州等省市地震部门136人现场工作队，赴震中开展工作；中国红十字会启动三级响应，紧急调拨帐篷、棉被等救灾物资，用于灾区群众临时转移安置；国铁集团组织检查铁路设备。

　　 截至目前，四川省消防总队、四川省森林消防总队、安全生产专业队伍、解放军和武警部队、医疗救援、通信电力、社会救援力量等应急救援队伍共3216人，携行4300余台（套）车辆装备，会同四川雅安当地各类救援力量，正在紧张有序开展应急救援工作。

(责编：申佳平、初梓瑞)

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