今年出台的留抵退税“红包”总额增至约1.64万亿元
2022年06月03日08:59 | 来源：新华每日电讯 权威发布
小字号
原标题：今年出台的留抵退税“红包”总额增至约1.64万亿元
财政部部长助理欧文汉2日表示，今年以来，大规模增值税留抵退税政策全面落实，帮助企业减负纾困。在实施好已出台政策的基础上，将进一步加大增值税留抵退税政策力度，预计新增留抵退税1420亿元，今年出台的各项留抵退税政策新增退税总额约1.64万亿元。
在财政部当日举行的财政支持稳住经济大盘工作专题新闻发布会上，欧文汉表示，财政部会同有关部门不断加快退税实施进度，强化退税资金保障，确保企业特别是小微企业及时享受退税政策红利。同时，大幅提前中型企业和大型企业存量留抵退税实施时间，让政策效应在上半年集中释放。税务部门数据显示，今年4月至5月31日，已退还留抵税额约1.34万亿元。
国务院近日印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》提出，进一步加大增值税留抵退税政策力度。“国务院决定将批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等7个行业企业，纳入按月全额退还增量留抵税额、一次性全额退还存量留抵税额政策范围。”欧文汉说，这将增加退税1420亿元，让更多市场主体享受留抵退税政策红利，进一步增加现金流。
“下一步，各级财政部门将加强与税务、人民银行等部门的协调配合，加快推进留抵退税工作，尽早尽快释放政策红利，帮助企业纾困解难，增强发展内生动力，推动经济运行在合理区间。”欧文汉说。
(责编：申佳平、初梓瑞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 人民银行：实施货币信贷政策注重把握好三个原则
- 人民银行解读国务院常务会议部署有关扎实稳住经济的金融政策新闻发布会现场。人民网 黄 盛摄 人民网北京6月2日电 （黄盛）今日，人民网财经从中国人民银行（以下简称“人民银行”）召开的解读国务院常务会议部署有关扎实稳住经济的金融政策新闻发布会上获悉，人民银行、国家外汇局靠前发力，适当加力，不断加大稳健货币政策实施力度，营造良好的货币金融环境。…
相关新闻
- 评论
- 关注