申铖

原标题：今年出台的留抵退税“红包”总额增至约1.64万亿元

财政部部长助理欧文汉2日表示，今年以来，大规模增值税留抵退税政策全面落实，帮助企业减负纾困。在实施好已出台政策的基础上，将进一步加大增值税留抵退税政策力度，预计新增留抵退税1420亿元，今年出台的各项留抵退税政策新增退税总额约1.64万亿元。

在财政部当日举行的财政支持稳住经济大盘工作专题新闻发布会上，欧文汉表示，财政部会同有关部门不断加快退税实施进度，强化退税资金保障，确保企业特别是小微企业及时享受退税政策红利。同时，大幅提前中型企业和大型企业存量留抵退税实施时间，让政策效应在上半年集中释放。税务部门数据显示，今年4月至5月31日，已退还留抵税额约1.34万亿元。

国务院近日印发的《扎实稳住经济的一揽子政策措施》提出，进一步加大增值税留抵退税政策力度。“国务院决定将批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，居民服务、修理和其他服务业，教育，卫生和社会工作，文化、体育和娱乐业等7个行业企业，纳入按月全额退还增量留抵税额、一次性全额退还存量留抵税额政策范围。”欧文汉说，这将增加退税1420亿元，让更多市场主体享受留抵退税政策红利，进一步增加现金流。

“下一步，各级财政部门将加强与税务、人民银行等部门的协调配合，加快推进留抵退税工作，尽早尽快释放政策红利，帮助企业纾困解难，增强发展内生动力，推动经济运行在合理区间。”欧文汉说。

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