樊曦

原标题：今年确保高质量开通新线3300公里左右

记者2日从中国国家铁路集团有限公司获悉，国铁集团党组日前召开电视电话会议，提出“四保”目标任务，强调今年将确保依法依规高质量开通新线3300公里左右。

在保建设投资、新线投产方面，铁路部门将充分发挥铁路建设投资的拉动作用，以联网、补网、强链为重点，用好国家支持政策，不失时机地展开铁路建设债券发行工作，坚决完成年度铁路投资任务；坚持科学施工、安全施工、绿色施工，高质量推进川藏铁路建设，推动东西两段全面形成持续生产能力、中间段重点工程达产稳产；坚持保开通、保在建、保开工，确保一批新线依法安全高质量开通，已批可研项目年内能开尽开、应开尽开，启动西部铁路补网重大项目前期工作。

与此同时，在保货运增量、客运补欠方面，铁路部门将统筹疫情防控和运输市场需求，强化铁路在综合交通运输体系中的骨干作用，充分发挥全国铁路一张网和运输调度集中统一指挥优势，精准高效组织铁路客货运输，尽最大努力实现货运增量，努力弥补客运亏欠，确保全年货物发送量达到39亿吨左右、同比增长5.0%左右，后7个月旅客发送量恢复到去年同期水平。

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