人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

北京谱仪Ⅲ完成世界上最精确的正反科西超子衰变不对称性测量

齐芳
2022年06月03日09:00 | 来源：光明日报
小字号

原标题：北京谱仪Ⅲ完成世界上最精确的正反科西超子衰变不对称性测量

　　来自中外的高能物理学家利用北京正负电子对撞机上的北京谱仪(BES)Ⅲ，完成了世界上最精确的正反科西超子衰变不对称性测量。同时，找到了一种全新的方法，为研究物质和反物质之间的差异提供极其灵敏的探针。中国科学院高能物理研究所所长王贻芳说：“实验结果虽然没有超出理论预言，但为进一步精确测量重子衰变的CP破坏提供了新思路，为未来确认或排除超出标准模型的CP破坏来源带来了希望。”

　　这一结果于6月2日在国际学术期刊《自然》杂志正式刊发。

　　国际合作组发言人、中国科学院高能物理研究所李海波研究员介绍，超子是一类重子，早期是在宇宙线实验中发现的不稳定粒子。科西超子是一种短寿命的双奇异超子，由两个奇异夸克和一个轻夸克组成，主要通过奇异夸克的弱衰变消失掉。精确测量超子和反超子衰变的不对称性，即测量超子衰变中的CP破坏是检验标准模型的重要手段。20世纪60年代以来，国外科学家相继在K介子、B介子和D介子系统中发现CP破坏现象，这些发现都与标准模型的预言一致。但是科学家从未在重子衰变中发现过CP破坏，实验上寻找重子中的CP破坏对于理解宇宙原初反物质消失之谜有重要科学意义。

　　王贻芳解释：“科学家们猜测，宇宙大爆炸时产生了物质和反物质，物质形成了我们今天的宇宙。但反物质哪里去了？有一种理论认为，反物质之所以消失了，是因为物质和反物质衰变模式存在差异，如果它们衰变率不一样，就可以解释为什么反物质消失了——CP破坏就与这种差异相关。CP破坏已经在介子系统中找到了实验证据，但这个总量太小了，不足以解释宇宙原初反物质消失的原因。所以，大家把寻找的希望放在了重子上，如果能在重子衰变中发现CP破坏，或许就能揭开反物质消失之谜。”

　　虽然这次实验没有发现科西超子CP破坏的证据，但为未来确认或排除超出标准模型的CP破坏来源带来了希望——北京谱仪Ⅲ实验首次利用处于量子纠缠的正反科西超子对的级联衰变，成功地把导致正反物质不对称的弱作用力从强作用力中分离出来，使对CP破坏测量的敏感度显著提高，为寻找CP破坏提供了一种全新的视角。王贻芳说：“这一创新研究是超子物理方向的里程碑，解决了30年来不能同时对超子和其反粒子测量的困境。”

　　BESⅢ探测器是我国自主研发的大型高能实验装置，吸引了来自17个国家的80家科研机构约500个科研人员。据介绍，科研人员目前正在分析更多数据，测量精度有望再提高三倍左右。王贻芳说：“这将是对重子CP不对称最敏感的测量，用于检验标准模型和可能的CP破坏新来源。”

(责编：申佳平、初梓瑞)

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：实施货币信贷政策注重把握好三个原则
　　人民银行解读国务院常务会议部署有关扎实稳住经济的金融政策新闻发布会现场。人民网 黄 盛摄 人民网北京6月2日电 （黄盛）今日，人民网财经从中国人民银行（以下简称“人民银行”）召开的解读国务院常务会议部署有关扎实稳住经济的金融政策新闻发布会上获悉，人民银行、国家外汇局靠前发力，适当加力，不断加大稳健货币政策实施力度，营造良好的货币金融环境。…
银保监会印发《银行业保险业绿色金融指引》 三方面提升绿色金融服务质效
　　人民网北京6月2日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为引导银行业保险业发展绿色金融，积极服务兼具环境和社会效益的各类经济活动，更好助力污染防治攻坚，有序推进碳达峰、碳中和工作，银保监会近日印发了《银行业保险业绿色金融指引》（以下简称《指引》）。 《指引》明确，银行保险机构董事会或理事会承担绿色金融主体责任，负责确定绿色金融发展战略，高级管理层负责制定绿色金融目标，建立机制和流程，明确职责和权限。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部