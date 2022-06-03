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最温柔的牵挂｜航天员的儿童节礼物

2022年06月03日16:18 | 来源：新华网
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小朋友们，你们知道在距离地面390多公里的高度，航天员能看到些什么吗？我们的英雄航天员汤洪波，在执行神舟十二号载人飞行任务期间，把从太空拍摄的视频作为节日礼物分享给大家。祝小朋友们节日快乐！希望小朋友们认真学习科学知识，树立远大的理想，将来飞得更高、飞得更远，探索更多的宇宙奥秘。

出品人：刘健 徐姗娜 钱彤

监制：周红军

策划：孙巍 段世文 林明

统筹：孟超 向思敏

视觉：龚宁

执行：李珊珊 全俐

编辑：王碧姣 丁梓朔 崔红宗

配音：笑尘

(责编：赵光霞、袁勃)

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