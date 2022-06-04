据新华社杭州电 （记者王聿昊、张璇）由浙江省委网信办等编制的《浙江省互联网发展报告2021》日前发布，报告显示，2021年浙江省数字经济核心产业增加值总量达8348.27亿元，同比增长13.3%。

数据显示，2021年浙江省规上数字经济核心产业营业收入达29780.8亿元，同比增长25.4%，数字经济已成为浙江省稳增长、促发展的“压舱石”和“加速器”。

近年来，浙江省加快推进数字基础设施改造升级。据浙江省通信管理局副局长陶应勇介绍，截至2022年4月底，浙江省已建成5G基站12.16万个，实现乡镇全覆盖和行政村基本覆盖；每万人拥有基站数达18.8个，5G用户普及率为53.9%。截至2021年底，浙江省网民规模达5506.7万人，互联网普及率为84.2%。

(责编：杨光宇、胡永秋)