本报记者 邱海峰

为推进个体工商户纾困政策落地，近日浙江湖州吴兴区对核心商圈经营性的国有房产承租户进行走访审核，提供金融支持。图为湖州爱山街道一家百货商场内，吴兴农商银行工作人员向一家餐馆的负责人介绍专为小微企业定制的快捷金融服务。

新华社记者 翁忻旸摄

扎实稳住经济，金融如何发力？6月2日，中国人民银行、国家外汇管理局举行新闻发布会，介绍一揽子货币金融政策。人民银行相关负责人在会上表示，目前，已印发推动建立金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制等一系列文件，进一步稳固金融对实体经济的支持力度。下一步，人民银行、外汇局将靠前发力，适当加力，继续加大稳健货币政策实施力度，营造良好的货币金融环境，与有关部门齐心协力，推动一揽子政策尽快落地，发挥好稳住经济和助企纾困的政策效应，保持经济运行在合理区间。

注重把握好三个原则

“今年二季度以来，由于疫情多点散发，市场主体特别是中小微企业、部分行业和群体受到较为严重的冲击，对政策支持的需求更迫切。”中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜介绍，近日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，包括六个方面33项措施。其中，货币金融政策主要是5项，还有其他配合性政策11项。

聚焦市场主体。鼓励对中小微企业和个体工商户、货车司机贷款以及受疫情影响的个人住房与消费贷款等，实施延期还本付息。加大对地方法人银行发放的普惠小微贷款激励强度，按照余额增量的2%给予激励。

聚焦有效投资。持续引导金融机构增强信贷总量增长的稳定性，通过建立政银企对接机制，加大对水利、交通、能源等基础设施建设和重大项目等重点领域的信贷支持。

聚焦降低融资成本。深化贷款市场报价利率（LPR）改革，发挥LPR的指导性作用，带动企业贷款利率稳中有降。督促指导金融市场基础设施全面梳理收费项目，对民营企业债券融资交易费用能免尽免。

聚焦重点领域。用好结构性货币政策工具，加大对交通物流、粮食能源安全、科技创新、产业链供应链稳定等重点领域的金融支持。

聚焦对外开放。支持符合条件的高新技术和“专精特新”企业开展外债便利化额度试点，丰富外汇市场产品，提高企业汇率避险能力，进一步优化便利境外机构投资者投资中国债券市场。

潘功胜强调，在实施货币信贷政策时要注重把握好几个原则：一是在稳定经济增长的同时，有利于经济长期可持续发展。二是在稳定经济增长的同时，保持就业稳定、价格稳定和国际收支平衡。三是在稳定经济增长的同时，指导金融机构坚持市场化和审慎经营，有效防范金融风险。

政策受益面扩大

在此次出台的政策中，有不少涉及延期还本付息。中国人民银行货币政策司司长邹澜介绍，2020年初，银保监会、人民银行及时出台了贷款延期还本付息的政策，帮助中小微企业应对疫情冲击。当年6月，人民银行又出台了普惠小微企业贷款延期支持工具，专门支持地方法人银行贷款延期。这个政策经过两次延期，执行至2021年年底。期间，金融机构累计对16万亿元的贷款本息实施了延期，其中中小微企业贷款13.1万亿元。与之前相比，这次政策主要有四个特点。

支持力度更大。将资金支持的比例从1%提高到2%，进一步调动金融机构积极性，同时明确对延期贷款坚持实质性风险判断，不单独因疫情因素下调贷款风险分类，不影响征信记录。

注重发挥银行主动性。明确商业银行按照市场化原则与受困主体自主协商，对今年年底前到期的贷款实施延期还本付息。要求银行提前联系企业，主动对接延期需求，努力做到应延尽延。

政策受益面扩大。政策支持对象增加了受疫情影响严重的货车司机等人群，将货车司机贷款、商用货车消费贷款以及个人住房、消费等贷款纳入了延期范围。

创新支持方式。目前约六成货车贷款发放主体是汽车集团财务公司、汽车金融公司和金融租赁公司。引导三类机构创新推出货运物流主题金融债券，用于向货车车主和相关物流企业提供贷款延期还本付息和接续、新增投放资金的支持。

优化跨境人民币业务政策

围绕稳外贸、稳外资，中国人民银行宏观审慎局局长李斌介绍，外贸外资企业在跨境贸易投资中使用人民币，可以减少汇率风险、降低汇兑成本。人民银行持续优化跨境贸易投资人民币结算环境，如取消外商直接投资业务相关专户管理要求，便利外商投资企业境内再投资；稳步开展结算便利化试点，鼓励银行简化结算流程，为优质企业提供便捷高效的跨境人民币投融资服务。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，外汇局多措并举服务企业汇率风险管理，包括支持中国外汇交易中心完善银企外汇交易服务平台，当前已有82家银行入驻，方便企业获取最优交易价格。降低企业外汇套保成本，预计中国外汇交易中心今年将对中小微企业约2.3万亿元外汇套保相关交易免收1100多万元手续费。

政策性银行加大支持力度。中国进出口银行河北省分行行长许小勇介绍，截至2022年3月末，进出口银行河北省分行累计投放制造业贷款865.27亿元，中长期贷款占比达85.19%。“我们将发挥好政策性金融职能作用，持续加大制造业支持力度。通过制造业专项转贷款和供应链专项贷款等特色产品，扶持‘专精特新’等中小制造业企业发展。”

李斌表示，下一阶段，人民银行将继续强化对外贸外资金融支持力度，优化跨境人民币业务政策，加快出台支持跨境电商等外贸新业态跨境人民币政策，稳步扩大本外币一体化资金池试点，助力稳住外贸外资基本盘。

(责编：杨光宇、胡永秋)