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2022武汉种业博览会开幕

2022年06月04日04:09 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报武汉6月3日电  （记者吴君）2日，2022武汉种业博览会在湖北省武汉市拉开帷幕。大会以“耕耘之芯 种业先行”为主题，全方位展示现代农业新品种、新技术、新模式、新材料、新装备、新业态，促进种业发展、助力乡村振兴。

　　据悉，此次武汉种业博览会有品牌展示区、新优品种展示区、农业“四新”技术示范区等多个功能区，集中展示了3000余个国内外知名企业的各类农作物品种，30余项高效栽培技术、可降解地膜等农业生产资料、植保技术和产品。此次种业博览会首次拓展的药食同源健康蔬菜展区，展示了紫苏、薄荷、田七、茴香等药食同源健康蔬菜品种。此次武汉种业博览会还开通了食用菌综合展馆，这是国内首个以现代化、智能化食用菌培育技术展示为主，集科学研究、示范推广和科普教育于一体的展览馆。本届武汉种业博览会将持续4天。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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