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中行报告：境外金融机构增持人民币金融资产的意向更加积极

2022年06月04日08:52 | 来源：新华社
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原标题：中行报告：境外金融机构增持人民币金融资产的意向更加积极

中国银行日前发布的2021年《人民币国际化白皮书》显示，境外金融机构增持人民币金融资产的意向更加积极。

此次报告主要针对全球3400多家企业机构开展问卷调查。中行表示，最终调查结果揭示了人民币国际化呈现五个方面的特点：人民币的结算货币职能增强；人民币的融资货币职能总体保持稳定；人民币的投资货币职能进一步增强；人民币在跨境供应链中的运用潜力较为可观；境内外企业对人民币国际货币地位的预期继续提升。

投资货币职能方面，报告指出，境外金融机构增持人民币金融资产的意向更加积极。61.3%的受访境外金融机构表示将增加人民币计价金融资产的配置，较2020年的调查结果提升了9个百分点。其中证券、投行和基金管理类金融机构反馈增持人民币资产的比例达到三分之二。

结算和融资货币职能方面，接近八成的受访境内外企业表示将进一步提升人民币在跨境收付结算中的使用比例。68%的受访境外企业在对华贸易中优先考虑使用人民币融资。

报告显示，境内外企业对人民币国际货币地位的预期继续提升。52%的受访境内外工商企业预期未来10年人民币的国际货币地位可能接近美元和欧元，这一比例较2020年的调查结果提升了4.5个百分点。（记者姚均芳）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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