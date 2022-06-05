两岸峭壁对峙，长江滚滚东流。自上游向下游，依次分布乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝6座大型水电站，或长坝卧江，或拱坝抱山，串珠成链，梯级调度，蓄水释能，奔涌江水化为绿色电力，点亮万家灯火，带动机器轰鸣。目前，6座大型水电站多年累计发电量突破3万亿千瓦时，相当于节约标准煤约9.1亿吨，长江干流已经成为世界最大清洁能源走廊。

大坝高耸，来源于坚定不移走自主创新之路。在三峡工程建设过程中，我国水轮发电机组的设计、研发和制造能力从32万千瓦一举提高到70万千瓦。乌东德大坝高270米，浇筑混凝土270多万立方米，全坝使用低热混凝土，筑造起世界上最薄特高拱坝。在溪洛渡水电站，4723支混凝土温度计、2.4万米测温光纤嵌入坝体，让水电站有了智能感应。在白鹤滩水电站，全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组投产，实现高端装备制造重大突破。从最初的引进消化吸收到逐步并跑领跑，科技自立自强锻造大国重器。

绿色电力，助力实现碳达峰碳中和目标。6座梯级电站，总装机容量约占全国水电装机容量的1/5，发电总量大，调峰能力强，能有效缓解华中、华东地区及川、滇、粤等地的用电紧张局面，为实施“西电东送”提供有力支撑。

（本报记者 王 浩）

《 人民日报 》（ 2022年06月05日 05 版）

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