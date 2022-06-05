刘 毅

人不负青山，青山定不负人。我们每个人都要做生态文明建设的实践者、推动者，促进人与自然双向奔赴、和谐共生

6月5日世界环境日即将到来。“只有一个地球”——这是联合国环境署确定的今年世界环境日主题，强调人类亟须通过改变政策和自身选择来推动变革，以可持续的方式与自然和谐共生。

习近平总书记强调：“地球是全人类赖以生存的唯一家园。”“人类只有一个地球，人类也只有一个共同的未来。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央以前所未有的力度抓生态文明建设，全党全国推动绿色发展的自觉性和主动性显著增强。亿万人民的节约意识、环保意识、生态意识持续提升，简约适度、绿色低碳、文明健康的生活方式渐成新风尚。义务植树，绿色出行，“光盘”行动，垃圾分类……人们踊跃参与资源节约、环境保护，同心协力建设美丽中国，也为共建清洁美丽的世界做出显著贡献。

众人植树树成林。10年来，全国森林覆盖率提高2.68个百分点，达23.04%。去年，全国地级及以上城市空气质量优良天数比率增至87.5%；全国地表水水质优良断面比例增至84.9%。天更蓝、山更绿、水更清，美丽中国建设迈出重大步伐，我国生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化，成为全球生态文明建设的重要参与者、贡献者、引领者，这和亿万人民的积极参与和大力支持是密不可分的。

回顾世界生态环境保护的历史，自50年前具有里程碑意义的联合国人类环境会议举行以来，人们的意识觉醒和有效行动一直是重要推动力量。如今，全球范围内，不可持续的消费和生产，不断加剧气候变化、生物多样性丧失以及环境污染，严重危及地球的未来，2/3的全球温室气体排放与人类的生活方式有关。而中国生态文明建设已进入实现生态环境改善由量变到质变的关键时期。砥砺前行，攻坚克难，需要进一步健全党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和群众参与的现代环境治理体系，通过日积月累的全民行动，汇集磅礴之力。

新征程上，各级党委和政府应坚持绿水青山就是金山银山的理念，加强生态环境保护宣传和普及，鼓励社会组织、环保志愿者等开展法律法规和知识宣传，营造保护生态环境的良好风气。企业须认识到，健康的生态系统和稳定的气候支撑着地球上几乎每一个行业，应把可持续发展放在决策的核心位置，在不以牺牲环境为代价的前提下实现绿色发展、满足社会需求。

对每个人来说，要牢固树立生态文明观念，采取低碳、节俭的生活方式，自觉履行生态环境保护义务。如今，“云端植树”“码上尽责”，义务植树的尽责形式扩展到抚育管护等八大类50多种，让“随愿、随处、随时植树”变成现实。从积极开展生活垃圾分类，到节水节纸、节电节能；从以“光盘”为荣、反对餐饮浪费，到担任民间河长湖长；从绿色出行、告别一次性用品，到拒绝过度包装、举报环境问题……我们可以通过植下草木为神州大地添一抹绿，通过点滴行动为美丽中国出一把力。

今年春季，习近平总书记来到位于北京市大兴区黄村镇的植树点，同首都群众一起参加义务植树。党的十八大以来，总书记连续10年同大家一起参加义务植树活动，“这既是想为建设美丽中国出一份力，也是要推动在全社会特别是在青少年心中播撒生态文明的种子，号召大家都做生态文明建设的实践者、推动者”。

人不负青山，青山定不负人。我们每个人都要做生态文明建设的实践者、推动者，积极行动起来，促进人与自然双向奔赴、和谐共生。让我们以习近平生态文明思想为根本遵循，走向生态文明新时代，共绘美丽中国新画卷，为呵护浩瀚宇宙中的这颗蓝色星球继续贡献一份力量。

《 人民日报 》（ 2022年06月05日 06 版）

(责编：孙红丽、杨迪)