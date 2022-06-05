新华社北京6月4日电 记者4日从应急管理部获悉，根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总决定于4日13时将防汛应急响应由Ⅳ级提升至Ⅲ级。

据悉，6月3日，西南、华南和江南部分地区出现大雨或暴雨，湖南、广东等省局地大暴雨。据气象部门预测，4日至5日，南方以及东北、内蒙古等地有大到暴雨，部分地区有大暴雨，局地有雷暴大风等强对流天气。

6月4日，国家防办、应急管理部会商调度重点地区强降雨防范应对工作。会商指出，受强降雨影响，湖南、江西、浙江、广东、广西、贵州、重庆、福建等地一些河流发生了超警、超保洪水。福建、湖南、重庆、四川、贵州等8省份发生不同程度的洪涝和地质灾害。要充分认识多轮降雨叠加导致土壤含水量饱和，江河底水高，极易发生山洪、地质灾害和中小河流洪水等，继续保持高度警惕，全力做好防汛备汛和应急处置工作。

同日，国家减灾委、应急管理部针对湖南省益阳、怀化等地严重暴雨洪涝灾害，启动国家Ⅳ级救灾应急响应，派出工作组赴灾区实地查看灾情，指导和协助地方做好受灾群众生活救助等救灾工作。

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