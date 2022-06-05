原标题：世界环境日|助力双碳目标 中国太保为绿色发展注入全新动能

2022年6月5日是第51个世界环境日。近年来，中国太保根植责任基因，发挥主业优势，积极投身生态文明建设，加快推动ESG理念融入负债端、投资端以及自身运营端等多个维度，聚焦绿色保险、绿色投资、绿色运营、绿色公益等方方面面，完善服务绿色发展长效机制，强化绿色金融产品创新，以实际行动为绿色发展持续注入强劲动能，全面助力国家双碳目标实现。

深耕绿色保险，勇当排头兵

近年来，中国太保深耕可持续保险，将ESG因素融入保险产品的开发和承保过程中，在能源科技创新、传统行业低碳转型、应对气候变化、环境治理等领域加大保险产品和服务创新力度。

呵护美好环境。中国太保积极参与环境污染责任保险项目，目前已为全国8,000多家企业提供环境污染风险保障，水质无忧保险已在长三角示范区、河北等地落地；为新能源车主提供创新保险产品服务。截至2022年4月，累计服务约145万车主，提供近2.8万亿保险保障，服务覆盖全国，新能源车保障居于行业前列。

应对气候变化。中国太保已累计向社会提供巨灾风险保障超8758亿元。气象指数保险覆盖24个省市自治区，2021年应对重大自然灾害58次，累计理赔19.8亿元。

服务低碳经济。2021年，中国太保提供绿色转型方面的保险保障超14000亿元，开发了县域巨灾指数保险产品“安惠保”、生态环境碳汇保险、碳资产损失类保险、碳排放配额质押贷款保证保险等创新产品近40款，目前服务绿色转型的保险产品近100款；在光伏、风电、核电等清洁能源领域，持续提供保险保障。截至目前，水力发电、光伏、风电等项目保额超过5000亿元。

保护生物多样性。中国太保野生动物责任险覆盖云南全省，10年间受益农户超过15万户；为1.7万名三江源生态管护员提供动物伤害保险。2021年，中国太保产险为3.2亿亩各类林地提供了约1700亿元的风险保障，切实的促进林业和生态文明建设的健康发展。在积极配合地方政府做好基本林业保障的同时，多维度探索林业生态风险管理的新路径。无锡、浙江、重庆等地的古树名木、浙江的景观林木和行道树、宁夏的苜蓿种植保险等各新兴品类，均能看到中国太保的呵护。

创新绿色投资，勇当先行者

中国太保充分发挥保险资金作为绿色经济发展的“稳定器”和“压舱石”的作用，将绿色投资深度融入长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、京津冀协同发展等区域重大战略实施中，以债权投资、股权投资、资产支持、产业基金等形式，参与能源、环保、水务、防污等绿色投资，并推出ESG保险资管产品、碳中和主题资管产品。

截至 2021 年末，中国太保累计绿色投资约233亿元。自 2018 年以来，累计发行绿色相关债权和股权投资计划近 150 亿元，涉及节能环保、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级、绿色服务产业等多个领域。

2021 年 5 月，长江养老发行首只ESG保险资管产品，填补了养老保险资管领域在 ESG 产品发行方面的空白。2021年8 月，太保资产发行首只碳中和主题保险资管产品，聚焦碳中和主题相关资产。

推动绿色运营，勇当主力军

作为一家负责任的保险企业，中国太保倡导无纸化办公和运营，2021年电子保单6.14亿份，中国太保寿险保全线上替代率超90%。推行太保e办、太保e行、太保e采等数字化系统，倡导绿色行动。

中国太保容灾、研发及后援中心等建筑从内部建设到系统运用，从预防施工污染、使用可回收材料、废弃物管理、能效优化到空气质量等方面进行全面规划，有效节约能源和资源。田林、成都和罗泾三大数据中心满载PUE均实现下降。

打造绿色养老社区，“太保家园”按照绿色建筑标准、绿色养老技术建设和运营，已落地的10个太保家园项目，每年能减少5,000吨二氧化碳排放。

践行绿色公益，勇当拓荒者

近年来，中国太保以“绿水青山就是金山银山”理念为出发点，以守护中华水塔、共建地球家园为目标，实施三江源公益林建设项目，将德吉滩变成真正的幸福滩。

2019年，中国太保在青海省启动三江源公益林建设项目，已完成2期项目建设，目前正在进行第3期建设，待完成后，中国太保三江源公益林将超过2000亩，植树12万余株，为守护中华水塔增添亮色“太保绿”。公益林防风固沙，改善了德吉滩的环境，丰富当地树木种类、吸引鸟类栖息。未来30年，公益林预计将吸收二氧化碳超24,000吨。公益林成为共和县居民就近的休憩活动林，并在林地建设和后期养护中创造工作岗位。

(责编：崔元苑、李源)