神十四，你问我答
2022年06月05日15:43 | 来源：新华社
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“神十四”航天员乘组要去太空出差啦！
新华社客户端与腾讯新闻联合发起
“神十四，你问我答”活动
征集了网友最关心的问题
看看我们为你找到的答案！
出品：陈凯星、邹声文
监制：常爱玲、齐慧杰、李国利、母国新、石中华
统筹：焦旭锋、张书旗、胡喆、潘辰、姜哲、洪成
策划：屈萌、郭依格、王伟童、毛凌野、黎婷
导演：肖郅皓、吕扬、乔辉
终审：朱斯哲
联合出品：新华社客户端、腾讯新闻
鸣谢：中国航天科技集团有限公司、中国航天科技集团一院、中国航天科技集团五院、酒泉卫星发射中心东风电视台
(责编：赵光霞、白宇)
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