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神十四，你问我答

2022年06月05日15:43 | 来源：新华社
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　　“神十四”航天员乘组要去太空出差啦！

　　新华社客户端与腾讯新闻联合发起

　　“神十四，你问我答”活动

　　征集了网友最关心的问题

　　看看我们为你找到的答案！

 

　　出品：陈凯星、邹声文

　　监制：常爱玲、齐慧杰、李国利、母国新、石中华

　　统筹：焦旭锋、张书旗、胡喆、潘辰、姜哲、洪成

　　策划：屈萌、郭依格、王伟童、毛凌野、黎婷

　　导演：肖郅皓、吕扬、乔辉

　　终审：朱斯哲

　　联合出品：新华社客户端、腾讯新闻

　　鸣谢：中国航天科技集团有限公司、中国航天科技集团一院、中国航天科技集团五院、酒泉卫星发射中心东风电视台

(责编：赵光霞、白宇)

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