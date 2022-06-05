“神十四”航天员乘组要去太空出差啦！

新华社客户端与腾讯新闻联合发起

“神十四，你问我答”活动

征集了网友最关心的问题

看看我们为你找到的答案！

出品：陈凯星、邹声文

监制：常爱玲、齐慧杰、李国利、母国新、石中华

统筹：焦旭锋、张书旗、胡喆、潘辰、姜哲、洪成

策划：屈萌、郭依格、王伟童、毛凌野、黎婷

导演：肖郅皓、吕扬、乔辉

终审：朱斯哲

联合出品：新华社客户端、腾讯新闻

鸣谢：中国航天科技集团有限公司、中国航天科技集团一院、中国航天科技集团五院、酒泉卫星发射中心东风电视台

(责编：赵光霞、白宇)