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神箭十二时辰，太！飒！了！

2022年06月05日18:28 | 来源：人民日报客户端
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光影流转 飞天逐梦

昼夜交替 神箭出征

十二时辰为一日

每个时辰下的火箭都是什么样？

来吧

带你一起去赏赏

午时（11时-13时）

灿阳灼灼 万物明朗

发射倒计时24小时开启

状态检查 信号联调

一切工作在设计师手中有序开展

未时（13时-15时）

未时阳光 明媚热烈

茫茫戈壁滩

各系统“协同作战”

只为问天

申时（15时-17时）

一天即将过半

却是戈壁上最炎热的时刻

压力、温度、液位

检测工作如火如荼

酉时（17时-19时）

夕阳西下

落日逐渐收敛起自己的光芒

火箭垂直状态调整

航天人分秒必争

戌时（19时-21时）

天色渐晚

塔架亮起点点灯火

火箭应急值班

随时待命

亥时（21时-23时）

夜幕下垂

戈壁中塔架闪闪发光

神箭伫立

宛如夜空中最亮的星

子时（23时-1时）

子夜时分

各系统班前会召开

士气提振

迎接发射那一刻

丑时（1时-3时）

夜深人不静

战前动员 口号合练

“万人一杆枪”

紧张有序 有条不紊

寅时（3时-5时）

深夜之后 黎明之前

发射流程如齿轮环环相扣

紧密咬合 万无一失

卯时（5时-7时）

迎着朝霞出发

清晨第一缕阳光洒满航天员的“盔甲”

问天阁外

领命出征 踏上征程

辰时（7时-9时）

全箭状态检查一切就绪

乘组进舱 人员撤离

挥别地球 期盼凯旋

太空之旅 即将开启

巳时（9时-11时）

“5,4,3,2,1……点火！”

神箭飞天 逐梦太空

新太空出差三人组再度问天

我们的征途是星辰大海！

来源：航天科技集团一院

摄影：宿东、张旖旎、邓烨晨 文案：董佳莹、钱航

来源：人民日报客户端

(责编：徐婵、白宇)

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