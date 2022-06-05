神箭十二时辰，太！飒！了！
光影流转 飞天逐梦
昼夜交替 神箭出征
十二时辰为一日
每个时辰下的火箭都是什么样？
来吧
带你一起去赏赏
午时（11时-13时）
灿阳灼灼 万物明朗
发射倒计时24小时开启
状态检查 信号联调
一切工作在设计师手中有序开展
未时（13时-15时）
未时阳光 明媚热烈
茫茫戈壁滩
各系统“协同作战”
只为问天
申时（15时-17时）
一天即将过半
却是戈壁上最炎热的时刻
压力、温度、液位
检测工作如火如荼
酉时（17时-19时）
夕阳西下
落日逐渐收敛起自己的光芒
火箭垂直状态调整
航天人分秒必争
戌时（19时-21时）
天色渐晚
塔架亮起点点灯火
火箭应急值班
随时待命
亥时（21时-23时）
夜幕下垂
戈壁中塔架闪闪发光
神箭伫立
宛如夜空中最亮的星
子时（23时-1时）
子夜时分
各系统班前会召开
士气提振
迎接发射那一刻
丑时（1时-3时）
夜深人不静
战前动员 口号合练
“万人一杆枪”
紧张有序 有条不紊
寅时（3时-5时）
深夜之后 黎明之前
发射流程如齿轮环环相扣
紧密咬合 万无一失
卯时（5时-7时）
迎着朝霞出发
清晨第一缕阳光洒满航天员的“盔甲”
问天阁外
领命出征 踏上征程
辰时（7时-9时）
全箭状态检查一切就绪
乘组进舱 人员撤离
挥别地球 期盼凯旋
太空之旅 即将开启
巳时（9时-11时）
“5,4,3,2,1……点火！”
神箭飞天 逐梦太空
新太空出差三人组再度问天
我们的征途是星辰大海！
来源：航天科技集团一院
摄影：宿东、张旖旎、邓烨晨 文案：董佳莹、钱航
来源：人民日报客户端
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