神舟十四号载人飞行任务发射端圆满成功，神舟十四号载人飞船的成功入轨，给中国空间站建造阶段打开了一个非常好的开端，在六个多小时以后，神舟十四号载人飞船将采用快速自主交会对接的方式，与中国空间站进行径向交会对接。航天员接下来最重要的工作是什么？发射成功对空间站建造有什么意义？总台央视记者刘冠青在指挥显示大厅采访到了中国载人航天工程副总设计师杨利伟和酒泉卫星发射中心测发技术总体高级工程师谌廷政，让我们看看现场情况↓

长征二号F火箭已经成功将神舟十四号飞船送入预定轨道，这意味着火箭系统和发射场系统的任务已经完成。在酒泉卫星发射中心，离发射塔架最近的测发大厅，那里的航天人现在可以松一口气了。这个时刻，位于酒泉前方火箭系统和发射场系统的航天人来说，是庆祝成功的时刻了，总台央视记者崔霞在测发大厅见到了神舟十四号载人飞行任务0号指挥邓小军和中国航天员科研训练中心、航天员系统总设计师黄伟芬，一起来感受他们的喜悦↓

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