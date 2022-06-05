人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

圆满成功！航天人在现场的喜悦隔着屏幕都能感受到

2022年06月05日20:43 | 来源：央视新闻客户端
小字号

神舟十四号载人飞行任务发射端圆满成功，神舟十四号载人飞船的成功入轨，给中国空间站建造阶段打开了一个非常好的开端，在六个多小时以后，神舟十四号载人飞船将采用快速自主交会对接的方式，与中国空间站进行径向交会对接。航天员接下来最重要的工作是什么？发射成功对空间站建造有什么意义？总台央视记者刘冠青在指挥显示大厅采访到了中国载人航天工程副总设计师杨利伟和酒泉卫星发射中心测发技术总体高级工程师谌廷政，让我们看看现场情况↓

长征二号F火箭已经成功将神舟十四号飞船送入预定轨道，这意味着火箭系统和发射场系统的任务已经完成。在酒泉卫星发射中心，离发射塔架最近的测发大厅，那里的航天人现在可以松一口气了。这个时刻，位于酒泉前方火箭系统和发射场系统的航天人来说，是庆祝成功的时刻了，总台央视记者崔霞在测发大厅见到了神舟十四号载人飞行任务0号指挥邓小军和中国航天员科研训练中心、航天员系统总设计师黄伟芬，一起来感受他们的喜悦↓

(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十四号载人飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接
　　人民网北京6月5日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，神舟十四号载人飞船采用自主快速交会对接模式，经过6次自主变轨，于北京时间2022年6月5日17时42分，成功对接于天和核心舱径向端口，整个对接过程历时约7小时。 按任务计划，3名航天员随后将从神舟十四号载人飞船进入天和核心舱。…
2022年“‘美丽中国，我是行动者’提升公民生态文明意识行动计划”先进典型名单揭晓
　　人民网北京6月5日电 （记者王仁宏）6月5日，在2022年六五环境日国家主场活动现场，生态环境部、中央文明办共同揭晓了2022年“‘美丽中国，我是行动者’提升公民生态文明意识行动计划”先进典型名单。 据悉，推选活动期间，共收到推荐报送最美生态环境志愿者候选人155名、十佳公众参与案例候选129个、十佳环保设施开放单位候选75家。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部