顾 阳

中原内配集团股份有限公司智能化生产线正加紧生产，赶制出口订单。白水平摄（中经视觉）

南京海关关员通过“市采通”平台对市场采购贸易进出口情况进行监测。 陆 焰摄

近日，国务院办公厅印发《关于推动外贸保稳提质的意见》，明确提出促进外贸货物运输保通保畅等13条政策措施。

此前，海关总署出台了十项举措，从保障重点区域产业链供应链循环畅通、支持中小微企业开展市场采购贸易、加快企业急需货物通关、提高进出境物流效率等方面，部署做好稳外贸工作。

“全国海关将充分发挥职能作用，在毫不动摇做好口岸疫情防控的同时，推动外贸保稳提质一系列举措落地见效，全力保障产业链供应链稳定畅通，确保通关提速、成本减负、享惠增效。”海关总署有关负责人说。

确保通关安全畅通

5月27日，一架罗氏进口包机在上海浦东机场顺利完成通关。这是5月份以来，罗氏诊断有限公司第四架医疗物资进口包机。1个月来，罗氏已累计完成货物通关4164件，总重327.5吨。

“在了解企业进口计划及通关诉求后，我们24小时专人跟进专窗服务，提供‘一机一策’量身监管保障方案，随到随查、随查随放，同时根据生物医药制品的特点提供入冷库查验等便利措施，力促生物医药产业复工达产。”上海浦东机场海关物控查检一处副科长徐喆说。

今年1月至2月，上海口岸进出口总值为1.76万亿元，占全国的28.4%。但受疫情影响，4月份上海口岸进出口总值在全国的占比骤降至16.3%。

“上海口岸安全通畅对上海复工复产、长三角经济健康稳定意义重大。”上海海关关长高融昆介绍，上海海关以问卷调查、视频会议等形式，对集成电路、生物医药、汽车制造等重点产业的400多家企业进行调研，梳理形成了物流、人力、供应链、政策诉求4大类37项问题和建议，并与相关重点企业逐一对接，逐条拿出可操作的解决措施，切实为企业群众办实事、解难题。

4月30日，在上海疫情最胶着的关键时期，上海海关联合南京、杭州、宁波、合肥等地海关发布联合通告，强化跨关区通关疑难问题、应急事件的快速响应和协同处置，统筹保障疫情期间长三角重点企业经上海口岸进出境货物实现快速通关，全力支持复工复产。

“我们统筹长三角地区产业链供应链重点企业名单，实现白名单企业五关互认，确保一次申报、一次查验、一次放行。对于航空、船舶、集成电路、汽车制造等重点产业，建立通关全程可视化的绿色通道。”高融昆说。

随着上海进入全面恢复正常生产生活秩序阶段，上海口岸外贸进一步企稳，外贸企业复工复产步伐显著加快。最新统计显示，5月份，上海浦东机场海关共监管进出境货机4436架次，比4月同期大幅增加74.85%；监管进出境货物16.5万吨，比4月同期大幅增加84.6%。

拓展出口新通道

5月28日，在南京海关所属徐州海关监管下，搭载着市场采购货物的徐州中欧班列从海关监管场所驶出。这是江苏省首批以市场采购贸易方式申报后搭乘中欧班列出口的货物。

这批发往乌兹别克斯坦的LED面板灯，是由江苏常熟市莫城街道初昱智日用百货经营部采购，通过市场采购贸易方式向当地海关申报出口。商户张桂荣介绍，在“中欧班列+市场采购贸易”模式下，自己不仅能享受到市场采购贸易的政策优惠，还能方便地搭上中欧班列快速出口，较以往节省了物流成本30%以上。

“我们指导企业在常熟报关后在组货地就近出口，企业在确定出口物流通道时有了更多选择。”常熟海关副关长李信军说，通过优化转关和通关一体化出口机制，积极支持开辟中欧班列、中老铁路等物流新通道，助力中小微企业走出国门。据统计，今年以来，常熟市场采购贸易出口总货值已超46亿元。

徐州中欧班列运营方、徐州淮海国际陆港运营有限公司副总经理宋斌坦言，受疫情影响，班列集疏运压力较大，“海关与我们保持实时沟通，探索采用‘中欧班列+市场采购贸易’模式，既充分发挥了申报简便、通关速度快等优势及班列保通保畅功能，也为广大中小企业搭建起一种共享式、低成本的对外贸易平台”。

据统计，今年一季度，我国中欧班列开行3630列、运送35万标箱，同比分别增长7%、9%，综合重箱率97.7%。特别是进入4月以来，中欧班列通道畅通、运行平稳，全月开行1170列，较3月份增加36列，环比增长3%。自新冠肺炎疫情发生以来，中欧班列已连续24个月单月开行千列以上，有效保障了国际产业链供应链稳定。

据悉，在徐州中欧班列试点的基础上，南京海关还将进一步推动苏州、连云港等地试点铁路口岸“快速通关”出口模式，提升中欧班列跨境运输便利化水平；同时，持续简化优化市场采购贸易小额小批量监管适用条件，扩大小额小批量出口检验检疫自动审单、快速签发电子底账范围，全力支持打造市场采购贸易的新模式，为中小微企业保订单、拓出口开启新通道。

助力企业减负增效

日前，在浙江安吉上港集装箱码头，4个装载黄麻纱的集装箱，首次通过“船边直提”模式完成从卸装至离港等手续，整个过程耗时不到20分钟，实现了货物抵港、卸船到装车的“零延时”。

据悉，这是杭州海关在嘉兴、台州、舟山、温州4个海港实施进口“船边直提”、出口“抵港直装”业务模式后，首次将上述模式拓展到内河港口，实现了对辖区内所有海港、内河港口的全覆盖。

“受疫情影响，大量企业选择通过水路运输方式进出口货物，港口集装箱作业量持续走高。海关大力推广‘直装’‘直提’模式，可有效提高码头运行效率，加速长三角地区进出境货物流转。”杭州海关口岸监管处处长汪茂表示，新模式叠加了双重优势，有利于用活用好省内各海港、内河港的运力资源，保障物流供应链稳定。

针对部分外贸企业存在的物流不畅、产业链供应链受阻、综合成本上升等问题，广州海关从加快企业急需货物通关、提高进出境物流效率、积极落实减税降费措施等方面入手，帮助外贸企业降低生产经营成本，扶持外贸企业保订单、稳预期。在贸易便利化方面，全面实施提前申报、简化申报、跨关区一体化通关模式等措施，让“企业少跑腿，数据多跑腿”，助力企业减负增效。

广州海关副关长陈针表示，下一步将继续加大政策宣传解读力度，深入跟进调研促进外贸保稳提质政策实施情况，不断扩大政策惠企覆盖面；建立服务企业长效机制，用好“问题清零”机制，助力供应链行业连通重点产业上下游，服务企业减负增效，千方百计保市场主体、保市场份额、保产业链供应链稳定，全力以赴稳住外贸外资基本盘，促进外贸保稳提质。

(责编：王震、陈键)