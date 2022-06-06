快递畅才能网购旺
要不断优化疫情防控举措，也要积极做好行业复工复产、保通保畅，最大限度保障人民群众对生产生活物资的快递需求。
适逢“618”电商大促，快递业也迎来年中旺季。与往年不同的是，商家能否正常发货、转运能否稳定畅通、快件能否及时派送是今年“618”快递业面临的最大挑战。
今年以来，新冠肺炎疫情多地散发，快递行业正常运行遭遇严峻考验。一些地方关闭高速公路出口，部分省际、市际快递网络停运，导致上游商家发货慢；疫情发生地区行业生产作业场所封停、网点从业人员隔离、大量快件积压，使得消费者迟迟收不到快递。这不仅对生产生活物资供应产生了冲击，也影响了广大消费者的网购意愿和体验。
物流通则循环畅。不管是“大动脉”，还是“微循环”，经济社会发展都需要畅通无阻，任何一点“梗阻”都会传导至生产生活的方方面面，给百姓生活、市场主体以及行业发展带来困扰。
可喜的是，近一段时间以来，国家统筹、部门协同、上下联动，一系列快递物流保通保畅的政策措施相继出台。相比4月份，快递物流的堵点问题已有所好转。近一周，全国邮政快递日均业务量已基本恢复至去年同期水平。6月1日正式全面复工复产的上海，更是迎来了2个月以来的快递业务最高峰。仅中通快递当天揽派量就超过300万件，恢复到常态化的80%以上。
电商平台“618”预售商品将陆续进入发货、转运、配送等环节。在运力不足、时效不能保障等不确定性因素增多的情况下，如何确保每一件快递安全及时送达颇为关键。
快递物流事关经济发展和民生福祉。如今，快递业已经贯通生产、分配、流通、消费各个环节，而且深度关联一二三产业。受疫情影响，当前，部分地区的快递物流仍处于复工复产的关键阶段，一些难点堵点尚须打通。相关部门应严格落实各项防控措施，持续抓好保通保畅各项工作，确保干线网络无堵点、邮件快件无积压，确保民生物资运递畅通、城乡商品寄递畅通，最大限度保障人民群众对生产生活物资的快递需求。
安全是快递及时送达的前提。快递物流是业务来往地域较广、接触人员较多的行业之一，也是疫情防控工作中的重要一环。要充分认识流动性大的特点，从严从细落实“人、物、环境”同防各项措施，既要不断优化疫情防控举措，也要积极做好行业复工复产、保通保畅。特别是在一些发生疫情的地区，人们流动减少了，快递需求增加了，快递物流企业要不断创新服务模式，以保障防控区、封控区消费者的收寄体验。比如，增投智能快递车、采用“短程接驳+志愿服务”等方式增强“最后100米”的服务能力。
“618”电商大促，商家整装待发，消费者翘首以待。总的来看，随着疫情防控取得阶段性成效，上游平台、干线物流和末端网点的复工复产将会加速推进，快递业发展潜力大、空间广的特点仍较为明显。下一步，快递公司要开足马力加速跑，积极消化积压包裹、滚动预测“618”货量、推出增值服务产品满足定制化服务需求，让物流管理更高效、保障对接更精准、组织配送更有力，才能更好地助力激活消费。
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