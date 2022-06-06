人民网北京6月6日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，6月3日至5日（端午节假期），全国交通运输行业运行总体平稳。全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量7336.8万人次，比2021年同期下降40.3%，比2020年同期下降9.6%。

其中，公路预计发送旅客5449万人次，比2021年同期下降37%，比2020年同期下降4.1%；水路预计发送旅客114.6万人次，比2021年同期下降39%，比2020年同期下降31.7%。端午节假期三天，全国高速公路预计总流量8739.29万辆，比2021年同期下降18.05%，比2020年同期下降10.94%。

交通运输部相关负责人告诉记者，端午节假期，交通运输部认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好交通运输各项工作。交通运输部主要领导多次就做好假期各项工作作出部署、提出明确要求，组织召开视频检查会议，检查指导交通运输行业疫情防控、保通保畅、安全生产、值班值守、极端天气预警预防和行业稳定等工作。

该负责人表示，全国各级交通运输部门严格按照部署要求，统筹抓好各项措施落实。一是毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚决筑牢交通运输疫情防控屏障，扎实落实行业防控工作责任，督促落实好常态化防控措施，加强疫情防控应急准备。

二是巩固物流保通保畅工作成效，坚决防止过度通行管控问题反弹回潮，全力保障重点枢纽场站稳定运行，重点做好“三夏”生产农资农机运输服务保障。

三是强化安全生产意识，牢牢守住安全生产底线，全面抓好端午节假期、汛期和复工复产安全生产各项工作。

四是强化路网运行保障，加强监测预警，持续优化服务，有效疏堵保畅，保障人民群众假期安全健康便捷出行。

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