原标题：海信激光电视亮相CMG“世界环境日”活动

在6月5日“世界环境日”到来之际，由中央广播电视总台非洲总站发起的“中非环境保护媒体行动”在肯尼亚首都内罗毕正式启动。来自联合国环境规划署、联合国开发计划署、联合国儿童基金会、世界自然基金会等国际组织代表，非洲国家政要代表，环保专业机构负责人，以及非洲多国主流媒体代表30余人参加启动仪式。

联合国环境规划署生态司司长苏珊·加德纳表示，环境署将总部设在内罗毕的目的之一就是希望国际环境政策的制定和实施能考虑到发展中国家的现实国情和优先需要。

当天，“中非环境保护媒体行动”的启动仪式现场绿树环抱、绿草如茵，处处体现着自然之美与环保元素。充满非洲特色的彩色长颈鹿成为“团宠”。如今色彩斑斓的它们，昔日曾是一双双被随意丢弃的人字拖，经过肯尼亚环保人士的努力，将其变废为宝，以一种赏心悦目的方式再次出现在人们面前。

此次媒体活动既是多国媒体和专业人士共同参与的一次联合行动，也是高科技助力环保宣传的一次有益尝试。中国企业在世界范围内主导的激光显示技术，引得与会嘉宾争相留影。激光显示是电视类产品中最环保的解决方案。它不仅改变了平板电视的形态，具有色彩真实、健康护眼和临场沉浸的非凡体验，而且将绿色理念贯穿于设计、制造到回收的整个生命周期，可回收率高达87%。

海信激光显示公司总经理刘显荣介绍，海信现在已经把100英寸激光电视的功耗降到了250瓦左右，也就是说4个小时一度电，而同尺寸液晶电视的功耗都在800瓦以上。激光显示在现有的显示技术中效率最高，而且激光器效率还在不断提升，海信未来将把100英寸激光电视的能耗降低到200瓦以下。据Omdia预测，到2022年，全球75英寸以上液晶电视的出货量将达到1030万台。如果我们用激光电视代替其中的30%，每单位每天工作4小时，一年将节省8.8亿千瓦时，相当于排放63.7万吨二氧化碳。“激光电视不仅是‘硬技术’，也是‘好技术’。我们相信激光电视作为最节能的显示技术，将成为主流选择。”（刘鹏）

(责编：董童、李源)