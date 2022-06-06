原标题：助力经济恢复与重振 交通银行推出普惠金融“助企复工贷”

目前上海市疫情防控工作取得重大阶段性成果，进入全面恢复正常生产生活秩序阶段。为全力支持小微企业复工复产，交通银行上海市分行推出普惠金融“助企复工贷”，助力上海小微企业复工复产“加速跑”。

据悉，此次交行普惠“助企复工贷”旨在以“保供、保运、保链”为重点，全力服务实体经济，解决包括餐饮、零售、物流运输、汽车、生物医药、集成电路、制造业等领域小微企业燃眉之急。

交行上海市分行普惠部相关负责人表示，“助企复工贷”具有期限灵活、额度充足、担保方式多样、续贷无忧、专属优惠等多个特点，根据小微企业的经营情况，客户单笔贷款期限最长可达3年，单户授信金额最高可达2000万。除纯信用贷款外，客户还可通过抵押、保证等方式增加额度，在贷款到期后更可灵活进行无缝续贷，真正为小微企业在前期疫情纾困贷的基础上降低融资成本，解决后顾之忧。

交行普惠“助企复工贷”包涵盖四大类，一是线上融资包，包含“普惠e贷”及“线上抵押贷”；二是担保融资包，包含“个案/批次担保贷”“创业担保贷”及“农业担保贷”等；三是科创融资包，包含“科创助力贷”“科技履约贷”及“科技微贷通”；四是产业链融资包，包含“蕴通e链”“快易贴”“快易付”及“快易收”等。

交行上海市分行相关负责人表示，下一步将继续深入贯彻落实党中央、国务院及上海市政府关于上海市加快经济恢复和重振行动的若干政策措施精神要求，保企业、保就业，努力稳住经济基本盘，做好全方面金融服务，以交行力量助力全社会的复工复产。

(责编：曹淼、李源)