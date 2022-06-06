原标题：平安银行：精准纾困，助汽车行业渡难关

“今年对于我们来说实在是太难了，还好有了这笔钱，让我们可以喘喘气，我相信只要熬过这个难关，市场会再次好起来的。”一位与平安银行合作多年的汽车经销商负责人在拿到了平安银行的283万元救济贷款后说。

2020年平安银行积极响应汽车流通协会倡议，推出经销商纾困政策。今年，平安银行“因需施策”向受困经销商提供专项救济贷款、减免监管费、特殊定价、绿色审批通道等多种精准纾困服务，同时借助“线上化、自动化、模型化”科技力量，保障经销商业务平稳运行，共渡难关。截至4月末，平安银行今年已累计向近500户经销商提供纾困服务，发放救济资金共计17亿元。

专项救济“保驾护航”，特色金融“精准纾困”

“这笔及时资金让我们又有了坚持下去的信心！”这番话语出自吉林某家经销商负责人。他的4S店受疫情影响已停业多时，联系了平安银行2天后就顺利地获得了一笔400万元的救济贷款。

上述经销商的遭遇是今年汽车流通行业的一个缩影。去年以来，多种因素影响下，汽车行业的正常运转被打断，处于下游的经销商经营压力剧增。数据显示，2022年4月，我国汽车产销环比分别下降46.2%和47.1%，同比下降46.1%和47.6%。

对此，国家有关部门果断出手，纾解汽车行业现阶段的困境。同时，社会各界正在行动，各尽所能为企业纾困解难，促进汽车行业快速复苏。

平安银行各地分行积极响应客户需求，及时提供专项救济贷款、延长赎货期解决企业燃眉之急。截至4月末，上海、大连分行累计向超200户经销商发放救济授信贷款超15亿；广州分行已为30余家经销商延长了赎货期，150余家经销商延长了到货期，切实减轻经销商还款压力。

同时，为缓解经销商疫情期间库融业务开办压力，平安银行还提供减免监管费、保险费等特色金融支持，今年累计减免费用超5000万元，涉及经销商超2300户。

此外，平安银行通过持续产品创新，推出“车E贷”“车商贷”等特色信贷产品，提升经销商融资的便利性和可得性，今年累计投放超5亿元，极大缓解了经销商疫情期间资金周转压力。

科技升级强化运营，在线服务随时可享

“如果不是平安银行可以在线办理业务，生意早就耽误了。”广州的一户经销商表示。

受疫情管控措施影响，许多城市的客户无法前往银行网点办理业务。平安银行基于“线上线下一体化经营”模式，持续升级科技能力，通过“线上化、自动化、模型化”三化改造的“数字口袋汽车专版”，满足经销商非接触方式办理供应链金融出账、赎货需求；同时，不断创新解决客户困难，如杭州分行借助多方云签约，为困经销商提供异地在线签约服务；此外，通过积极利用云桌面、VPN等远程办公工具，确保员工即使在家隔离也能提供无差别服务。在金融+科技的双重助力下，为经销商在疫情期间的销售提供便利，实实在在享受到“省时、省心、省力”的金融服务。

今年以来，平安银行“三化”运营成效显著，实现续授信1小时自动审批、三方协议1天内完成线上签署、5分钟急速放款，移动端线上巡库、7X24小时无人干预自动赎车，已有近4000户经销商通过线上平台办理出账、赎货业务，实现自动放款约5万笔，自动放款覆盖率超80%。

上下一心抗击疫情，携手共进再创突破

在抗击疫情、服务客户的过程中，平安银行上下一心、迎难而上，展现出了锲而不舍的拼搏精神和高度的职业责任感。众多分行一线团队足迹遍布全国，行程 “星罗棋布”；中台人员以行为家，坚守职场保障客户服务，共同与经销商共克时艰，为受疫情影响而遭受难关的广大经销商提供有温度的金融服务。

得益于所有员工的辛勤付出，平安银行汽车业务得到行业客户的高度认可，今年以来，合作的经销商达5000户。接下来，平安银行将继续坚守初心，与客户同心合力、和衷共济，为汽车产业的复苏、提振实体经济贡献力量。

(责编：董童、李源)