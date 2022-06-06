适应性改进 让飞船更适应空间站长期停留

今天（5日），神舟十四号载人飞船发射获得圆满成功，神舟十四号载人飞船在充分继承神舟十三号飞船各项性能的同时，设计人员也针对神舟十三号在轨停留时所发现的一些现象进行了适应性改进，使神舟十四号飞船更加适应空间站长期停留的任务需求。

航天科技集团五院载人飞船系统总设计师 贾世锦：神舟十三号在轨我们也发现了局部的舱内温度，局部状态下比较低，因为个别点可能会出现湿度比较大的情况。那么针对这些情况，我们在神舟十四号也都采取了进一步防潮防水的措施，进一步提高产品的耐空间环境的能力。

神舟飞船总设计师贾世锦介绍，长期地在轨停留，空间环境会对飞船产生巨大影响，比如舱内的温湿度、舱外的热流，以及船体受阳光暴晒的程度等都有剧烈变化。因此，对于飞船上设备的适应性都是一次考验。经过神舟十三号飞船在轨半年的任务考核，对飞船整体性能、设备状态都进行了全面考验，结果表明，神舟飞船在轨半年的设计是稳妥可靠的，也更加坚定了研制人员对神舟飞船能够胜任长期飞行任务的信心。神舟十四号飞船在将航天员送达空间站核心舱之后，就将进入待命状态。

航天科技集团五院载人飞船系统总设计师 贾世锦：神舟十四号在轨期间航天员生活主要是在空间站进行，那么神舟十四号飞船停靠在空间站上，其实就是一个待命的状态。它的主要的任务就是，如果一旦发生需要航天员紧急撤离的情况下，那么神舟十四号飞船要随时准备将航天员带到一个安全的环境中，直至返回地面。

“神十四”发射成功 “神十五”已经就位

载人航天飞行，安全永远是第一位的。进入空间站时代，为了确保航天员的安全，神舟飞船和长二F火箭都采取了一主一备的模式，备份火箭和飞船具备快速发射和应急救援的能力。所以，在神舟十四号载人飞船发射之前，神舟十五号飞船也已经在酒泉卫星发射中心做好了准备。

总台央视记者 崔霞：中国空间站已经开始建造，此次神舟十四号乘组航天员要在空间站停留半年时间，这么长的时间里，如果出现应急的状况该怎么办呢？所以这就要求神舟飞船同样要具备快速发射、应急返回的能力。

航天科技集团五院载人飞船系统总设计师 贾世锦：在天上有飞船执行任务的时候，地面要有一艘载人飞船执行应急救援待命的任务。如果天上的飞船发生了故障不能返回，我们就要应急发射这个救援飞船，能够在很短的时间内发射入轨，把航天员接回地面。所以我们在神舟十四号发射之前，神舟十五号就已经在发射场完成了前期的总装测试和待命准备工作，具备了进行紧急发射的条件。

每当有一艘神舟飞船执行任务，都会有一艘飞船在发射场待命，随时准备应急救援，这种一主一备的模式已成为我国空间站任务的常态。

据了解，目前正在待命的神舟十五号不仅仅承担了应急救援任务，在半年之后，神舟十五号还将在空间站与神舟十四号“会面”。

航天科技集团五院载人飞船系统总体主任设计师 高旭：一切正常的话，那么神舟十五号的乘组将会在太空中与神舟十四号在轨会面，那么在完成一个短暂的5到10天的同时在轨的轮换之后，神舟十四号的乘组搭乘神舟十四号返回地面，那么神舟十五号乘组继续在轨执行飞行任务。

两艘神舟飞船同时在轨工作，这也将是我国载人航天工程中的首次，对于神舟飞船研制团队来说也将是一次全新的挑战。

航天科技集团五院载人飞船系统总体主管设计师 肖雪迪：两艘飞船停靠在空间站，然后天地通信，然后对两艘飞船的识别，还有飞行器之间的通信，对两艘飞船的识别都是一个新的状态，这个确实是有挑战的。然后我们面对这些挑战，我们在地面做了仿真测试等验证工作，我们为这些新状态也做好了充分的准备。

长二F火箭“发一备一” 具备应急救援能力

飞船一主一备，火箭也是如此。长征二号F火箭是我国目前唯一一型可以执行载人任务的火箭，随着神舟十四号的成功发射，另一发同款火箭也已经在发射场开始“站岗”，同样具备应急救援的能力，这也是空间站阶段长二F火箭的一种常态。

进入空间站建造阶段，为了保证航天员的安全，这就要求火箭和飞船具有应急救援的能力，也就是地面上必须有一发火箭和一艘飞船进行应急救援的值班，随时准备进入太空。

神舟十四号载人飞行任务0号指挥员 邓小军：空间站阶段的时候，我们就开始了两发火箭两艘船的发射模式，就是我们常说的滚动发射。一旦航天员在太空遇到一些非常紧急的情况，需要我们紧急返回的时候，那么我们就要启动应急救援发射，抓紧时间把它发射出去，上去营救我们的航天员，接他们回家。

自神舟十二号任务起，滚动发射已经成为长二F火箭的常态化动作，“发射1发、备份1发”，两发火箭轮流“站岗”，进入值班状态的火箭如果接到应急救援命令，可以随时实施应急救援发射。

航天科技集团一院、长征二号F运载火箭副总设计师 刘烽：我们是每一发（火箭）从北京出厂之后到这边竖立之后，进行了相关的一些测试，那么测试完之后就转为应急状态，我们接着就把我们原来应急待命状态（的火箭）转为正式发射的火箭，所以这两发是处于相互转换的一个角色。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)