北京新推201个告知承诺审批事项
网上办理时限不超0.5个工作日
2022年06月07日05:04 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月6日电 （记者王昊男）记者从北京市政务服务管理局获悉：《北京市人民政府行政审批制度改革办公室关于推出本市第五批告知承诺审批事项的通知》日前正式印发。今后，网络货运经营许可、注册建筑师和监理工程师资格准入等事项将实现线下当场即办，网上办理时限不超过0.5个工作日。
据了解，告知承诺，是指有关政府部门一次性公布告知申请人所申请事项的办理条件、标准、技术要求、所需材料，申请人以书面（含电子文本）形式承诺其符合办理条件，并承担相应违反承诺的后果，有关政府部门直接作出同意决定的方式。此前，北京市先后分4批推出了345项告知承诺事项，此次第五批事项主要包括201个依申请政务服务事项，覆盖工程建设、道路运输、农业生产、文化旅游、医疗卫生等领域。
《 人民日报 》（ 2022年06月07日 11 版）
(责编：袁勃、牛镛)
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