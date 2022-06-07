本报记者 廖睿灵

江苏连云港港充分发挥“双向开放、海陆枢纽”优势，进一步优化航线网络，全力加密班轮航线。目前，连云港港共有74条集装箱航线、24条滚装杂货班轮航线及2条中韩客货班轮航线从连云港出发，货物贸易触及150多个国家和地区的近千个港口。图为一艘大型集装箱船舶近日在连云港港集装箱码头装运集装箱。

王健民摄（人民视觉）

第131届中国进出口商品交易会（广交会）上，山东省青岛市即墨区即发集团有限公司的营销人员通过广交会直播平台推介出口到海外市场的服装产品。

梁孝鹏摄（人民视觉）

江西省宜春市加大对外贸企业的支持力度，帮助外贸企业应对疫情、抢抓市场机遇，开足马力满足国内外市场需求。图为宜春市宇泽（江西）半导体有限公司的员工在赶制出口新加坡等国的太阳能硅片。

周 亮摄（人民视觉）

“目前国内的订单量比较稳定，但出口量少了。之前出口大约占整体业务的50%，现在降到了20%左右。”接受采访时，浙江炊大王炊具有限公司总经理王鹏正忙着产品直播的幕后工作。尽管出口受影响，但王鹏比较乐观，他注意到国家近期推出了一系列稳外贸政策措施，“我们的产品有竞争力。只要外贸堵点打通了，出口一定会很快恢复，我有信心！”

日前，国务院办公厅印发《关于推动外贸保稳提质的意见》（以下简称《意见》），就通物流、拓市场、降成本等方面提出13条具体举措，帮扶外贸企业应对困难挑战，助力稳经济稳产业链供应链，为稳外贸“加油”。

打通物流堵点

——将外贸货物纳入重要物资范围，全力保障畅通；积极优化作业流程，进一步压缩国际班轮等泊时间

受疫情多点散发影响，近期部分外贸企业进出口业务受到不同程度的冲击。采访中，记者听到这样的声音——“我们有一柜子本应4月底发往印尼的产品，直到前几天才发出”“个别地方对物流运输层层加码，货物运不出去”……

外贸要运转，畅通物流是关键。打通物流堵点，成为政策发力的重点。

商务部新闻发言人高峰介绍，近期召开的国务院常务会议、全国促进外贸外资平稳发展电视电话会议、全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议等，都对确保交通物流畅通、确保重点产业链供应链正常运转作出重要部署。

此次国务院办公厅印发的《意见》再次强调，各地方要将外贸货物纳入重要物资范围，全力保障货运物流运输畅通，有运输需求的外贸企业，可按有关规定申领重点物资运输车辆通行证。有力有序疏通海空港等集疏运，提高作业和通关效率。各地要积极优化作业流程，进一步压缩国际班轮等泊时间，不得层层加码、出台影响国际集装箱班轮靠港作业效率的措施。

记者了解到，物流不畅的问题正逐步得到改善。

5月25日，上海航锦水产品有限公司一批312公斤活沙蚕，经上海海关所属浦东海关鲜活易腐农食产品属地查检绿色通道快速查检后，通过空运顺利运往海外。该公司也成为上海关区首家享受鲜活易腐农食产品绿色通道政策红利的企业。

“目前订单生产总体稳定，货物运输也比较顺畅。”邯郸恒永防护洁净用品有限公司主营口罩、防护服等产品，公司总经理杨竹强接受记者采访时说，“正常运货需要汽车通行证，之前是一天一办，启用电子通行证之后十天一办就行。”

“保证产业链、供应链稳定不断链是经济运行的底线。从生产、物流上破除瓶颈，为企业创造复工复产条件，是加固外贸‘保稳’的基础，也是保证国内国际双循环通畅的重要举措。”对外经济贸易大学副校长洪俊杰接受本报记者采访时表示，此次《意见》亮点之一就在于强调保障外贸领域生产流通稳定，这些保证产业链、供应链畅通的相关要求将利好外贸企业发展。

开拓市场增收增利

——帮助企业用好线上渠道获取更多订单；培育新一批进口贸易促进创新示范区，扩大优质产品进口

深圳家卫士是一家主营扫地机器人的企业，商品在供应国内市场的同时，也出口东南亚和欧美。该公司营销总经理阙建龙告诉记者，受疫情影响，公司产品出口量有所下滑，但好在近来拓展了一些新客户，客源相对稳定。“最近合作的南非客户就是去年在中国—非洲经贸博览会上认识的，他们一个月的产品需求量能达到上万台。”

订单是外贸企业的生命线，拓展市场、获取订单对外贸企业实现循环发展至关重要。

围绕外贸交易新模式，《意见》提出促进企业用好线上渠道扩大贸易交易。要求“优化创新线上办展模式，聚焦重点国别、优势产业、特色区域打造国别展、专业展、特色展，帮助企业用好线上渠道获取更多订单”“支持中小微企业以‘境内线上对口谈、境外线下商品展’等方式参加境外展会”。

“云端”参展正成为外贸企业拓市场的重要渠道。数据显示，今年4月在线上举办的第131届中国进出口商品交易会，共有228个国家和地区的53.6万境外采购商注册观展，较上届增长41.8%，采购商注册观展人数创历史新高。

聚焦进口领域，《意见》提出加强进口促进平台培育建设。巩固提升进口贸易促进创新示范区促进进口、服务产业、提升消费、示范引领等方面作用，培育新一批进口贸易促进创新示范区，扩大优质产品进口。

“进博会、消博会、广交会进口展区、服贸会等都属于进口贸易促进平台。”洪俊杰告诉记者，培育进口贸易促进创新示范区旨在“进口促进”“贸易创新”“拉动消费”。“一方面，示范区的建设能完善进口贸易促进机制，也能起到‘国际客厅’的作用，加强内陆市场与国际市场的交流，从而促进进口。另一方面，建立示范区能形成创新示范效应，有利于实现货物贸易差异化创新。比如上海市虹桥商务区聚焦先进技术设备进口；浙江省义乌市依托中小企业平台培育轻奢、药妆等展销基地等。示范区凭借政策支持能快速形成跨境电商产业合作交流平台，通过对接国际客户和内地市场，将快速扩大跨境贸易规模，形成巨大消费潜力。”

增订单，还得保证利润增长。华东地区一家从事工程机械相关外贸业务的企业负责人告诉记者，前两年，企业多次遇到航班取消或延误、集装箱一箱难求等问题。运费翻了数倍，吃掉公司大部分利润，即便销售额增长不少，净利润却有所下滑。

“增收不增利主要因为原材料、运输等成本上涨，外贸企业虽实现‘走量’，盈利却不见得增多。”北京大学国家发展研究院副院长余淼杰告诉本报记者。对此，《意见》提出“依法依规加强对国际海运领域的市场监管，对国际海运市场相关主体涉嫌不正当竞争、价格违法、垄断等行为开展调查处理”等措施，稳定外贸成本，有利于外贸企业增收的同时实现增利。

促进区域协调，鼓励创新发展

——支持劳动密集型外贸产业在国内梯度转移；鼓励创新、绿色、高附加值产品开拓国际市场

受劳动力成本上涨等因素影响，近年来中国劳动密集型产业出现出口金额下降、向海外转移等现象。

为支持加工贸易稳定发展，《意见》提出支持劳动密集型外贸产业在国内梯度转移、稳定发展，保障就业岗位，助力乡村振兴和区域协调发展。研究将中西部和东北地区的劳动密集型加工贸易相关产业纳入国家鼓励的产业目录，持续引导加工贸易梯度转移。这一表述引起海内外广泛关注。

“近年来中国沿海地区提出‘腾笼换鸟’，将劳动力密集型产业转移出去，引进高端、附加值较高的产品。”余淼杰向记者分析，“实际上，一些附加值相对较高、依赖全产业链配套的劳动力密集型产品很适合向中西部内陆省份转移。包括中西部城市在内的大多数工业城市有鲜明的产业集聚特征，全产业链配套和产业集聚相结合，彰显出中西部城市工业体系的国际竞争力。”

在洪俊杰看来，《意见》支持劳动密集型外贸产业在国内梯度转移是改善国内区域发展不平衡的重要举措。“此外，中国推动经济高质量发展，不仅需要生产高技术附加值产品，也要避免产业空心化，保留一定劳动密集型产业作支撑，将必要的产业链环节、产业资源留在国内，有利于稳定国内市场。”

伴随外贸体制改革推进，近年来，中国出口商品主要品类由衣服鞋帽等劳动密集型产品转向汽车、机械设备、运输设备等资本技术密集型产品。《意见》提出，鼓励创新、绿色、高附加值产品开拓国际市场。“支持企业开展高质量、高技术、高附加值的绿色低碳贸易”“支持更多地区开展二手车出口业务，扩大二手车出口规模，提升二手车出口质量”。余淼杰认为，这旨在鼓励企业生产并出口能耗较低的清洁产品、清洁能源贸易产品，包括水电、风能等可再生能源产品的交易，同时结合海外需求和中国发展现状，推动交易产品品类更丰富。

洪俊杰表示，有序扩大二手车出口是稳外贸的创新工作，也是加快国内汽车消费升级的关键路径。随着公共领域电动化、重点地区提前淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车等政策实施，大量车况良好又有很大海外市场需求的车辆被提前淘汰，恰逢中国首批上市的新能源乘用车进入置换期，为中国二手车出口提供了充足车源。“从需求市场区位看，‘一带一路’沿线国家是中国主要的二手车出口市场，这些国家处于经济发展上升期，但国内新能源汽车种类少，部分国家还对进口新能源二手车给予关税减免、放宽车辆使用年限等优惠政策，预计未来二手车新能源乘用车出口量将持续增长。”

(责编：袁勃、牛镛)