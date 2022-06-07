张建平 马令冲

今年以来，受疫情冲击和俄乌冲突带来的多重不确定性影响，全球大宗商品价格暴涨，运输物流成本激增，中国外贸面临着更加复杂多变的局势，外贸稳增长面临着新的压力和挑战。

作为全球第一贸易大国，中国亟须拿出强有力的应对之策。近日，国务院办公厅印发《关于推动外贸保稳提质的意见》（以下简称《意见》），旨在帮扶外贸企业应对挑战，助力稳经济稳产业链供应链。《意见》中提出的具体措施显示出系统性和针对性，直面外贸企业的困难，旨在提供更好的政策支持与企业服务，在帮助外贸企业能够顺利渡过难关的同时，促进其订单和市场的稳步增长，并致力于推动其长期稳定的高质量发展。

在全球外贸发展遭遇贸易不便利、供需衔接不畅的背景下，外贸新业态新模式正显示出更好的竞争力。近5年来跨境电商进出口量涨幅近10倍，跨境电商在中国对外贸易的占比接近40%，且还在以每年超过两位数的比率快速增长，已成为外贸发展的重要支柱。目前，中国外贸在面临下行压力形势下，鼓励线上线下融合发展，有利于将传统外贸优势与新优势相结合，利用创新技术手段配合新型办展模式有助于突破瓶颈，开创新局，为未来中国外贸发展注入强劲动力。《意见》指出，要加快展会数字化、智能化建设，加强与跨境电商平台等联动互促；要求各地方、重点行业协会优化创新线上办展模式，帮助企业用好线上渠道获取更多订单。这些措施体现出国家在支持企业抓订单、拓市场方面的重点关注和新的抓手，是一大亮点。

在稳外贸的同时保全球价值链、供应链运行，这一强烈信号也是此次《意见》的亮点。根据世界贸易组织的报告，中国是全球价值链三大核心国家之一，同时中国在全球制造业增加值中的占比达到30%以上。面对反复的疫情冲击，应及时并切实掌握外贸企业所面临的困难和眼下迫切需要解决的难题，从生产、物流、用工等各方面给予相应保障与支持，通过帮扶外贸企业来稳固价值链、供应链基础，夯实中国外贸发展的“地基”。《意见》指出要加强外贸企业生产经营保障；各地应建立相应制度，及时掌握外贸企业所面临的难题；对于涉疫地区要确定重点外贸企业名录，尽快帮助受疫情影响的外贸企业复工达产，保障外贸供应链稳定。基于2020年中国保全球价值链、供应链的经验，结合今年区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施，叠加此次《意见》的政策支持，中国一定能做到。

当前，中国外贸总体上出现的不畅通点和具体环节上的堵点，与部分地区疫情密切相关。随着疫情得到有效控制，有序复工复产，流通运输问题会得到很大程度的缓解。“疏堵”配合“减压”，未来外贸保稳提质将更加畅通顺利。《意见》强调，要促进外贸货物运输保通保畅，各地应全力保障货运物流运输畅通，提高作业和通关效率，包括航空运输用好运力、铁路方面加强与沿线国家沟通协调、提升深港陆路运输效率和通行能力等，体现了《意见》为中国外贸“减压”的具体行动。在应对汇率风险上，《意见》将重点放在了外贸企业上，一方面通过保持人民币汇率的基本稳定，从企业外部减轻其贸易压力，另一方面通过培训、咨询等方式从企业内部加强其汇率避险能力，以内外结合的方式将外贸保稳提质纳入系统工程，从而更好地为中国货物外贸保驾护航。

尽管当前中国外贸面临诸多不利冲击和挑战，但作为全球最大制造业中心、全球最大贸易国和拥有全球最完整供应链体系的国家之一，中国的产业集聚效应、产业规模效应、外贸的国际竞争优势都仍然存在，有底气实现保稳提质的目标。

（作者分别为商务部国际贸易经济合作研究院区域经济研究中心主任、区域经济研究中心研究助理）

(责编：袁勃、牛镛)