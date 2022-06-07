本报记者 朱竞若 王昊男

截至6月6日15时，北京已连续3天无新增社会面病例。6月5日，北京宣布除个别区外，餐饮经营单位6日开放堂食服务，控制人流密度，合理保持就餐间距。

6日零时，北京东城区著名的餐饮一条街簋街上各大餐馆内，灯光骤亮。胡大总店前，人们有序间隔排队。小龙虾的香味在空气中飘散，胡大总店的工作人员陈峰满面笑容地告诉记者：“我们早早就撤去了一些餐桌，为保持就餐间距做好了准备。”站在队尾的李先生刷着手机：“等也是享受，为的就是这份烟火气。”

北京疫情防控取得阶段性成果。自6月6日起，除丰台区全域及昌平区部分区域外，北京全市其他地区进一步分区分级动态实施社会面防控措施：开放堂食、恢复交通、分批返校……据北京地铁统计，截至6日9时30分，该公司下辖车站进站量超过70万人次，相比上周增加130%。

朝阳区有关负责人告诉记者，目前国贸商城等CBD商圈十余个重点商业项目已经全面复工复产。

“前段时间我们会提供外卖，现在看到餐厅有顾客进进出出，感觉烟火气更足了。”王发林是蔡澜港式点心华贸购物中心门店的店长，他们的顾客很多都在CBD工作。6日截至13时，蔡澜港式点心华贸购物中心门店客流量超过100人，已恢复到之前的70%左右。

“今天开始，90%的教练已复工，忙时满课率约在75%。”总部位于望京的Keep（卡路里科技有限公司）日前正式恢复了线下业务，事业部总经理李崇欣说，疫情防控期间Keep的线上运动健身数据一直在持续增加，“随着线下健身场馆逐渐复工复产，越来越多的人选择走出家门，直接来场馆接受专业健身指导。”

“昨日北京新增本土确诊病例数下降至个位数，今天截至15时，无新增本土新冠肺炎病毒感染者。为了正常的生产生活秩序不被疫情再次中断，我们必须从严从实抓好疫情防控工作，不走样不出岔，还需要市民朋友一如既往的理解配合和支持。”6日下午，在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市政府新闻发言人徐和建说。

北京市有关负责人强调，当前北京抗疫成果来之不易，向好态势的持续巩固，还需要慎终如始，从严从紧压实四方责任，不折不扣落实好各项防疫措施。

《 人民日报 》（ 2022年06月07日 04 版）

(责编：王震、陈键)