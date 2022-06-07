地方快马加鞭聚合力稳经济

超常规举措加速落地，力促二季度经济企稳回升

天津稳经济“35条”、浙江稳经济“38条”、江西稳经济“43条”、福建稳经济“48条” ……《经济参考报》记者注意到，自《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》发布以来，截至6月6日，已有十多个省份相继出台稳经济一揽子政策措施实施方案、配套政策。

在业内看来，在决定全年经济走势的关键节点，各地抢抓时间窗口，竞相推出新一轮稳经济举措。在落实国家政策基础上，围绕扩投资促消费、稳定产业链供应链、纾困市场主体等关键领域，拿出一批超常规举措，并通过“扩面”“加力”“互补”“联动”，加快汇聚稳增长的强大合力，力促二季度经济企稳回升。

——增投资促消费 扩内需齐出大招

扩大有效投资，既有利于扩大当前需求、应对经济下行压力，又有利于优化供给结构、推动高质量发展。从加快交通基础设施建设到加强水利工程建设，从推动能源项目建设到加快布局数字基础设施，地方以重大项目为抓手，敲定了加快扩大有效投资的时间表、任务书。

比如，青海提出启动新一轮农村公路建设和改造，在完成2022年1500公里任务的基础上，再新增完成新改建农村公路1000公里。辽宁明确推动核电、抽水蓄能、高压输电、LNG储气、大型风电光伏基地等24个具备条件的重大项目尽快实施。四川提出，6月向社会推介一批符合产业政策和发展规划、投资规模适度、回报机制明确的项目。广东提出，支持银行机构精准对接广东省1570个重点项目和103个关键项目以及珠三角产业梯度转移项目。

促消费方面，各地也频出大招。浙江发挥消费券杠杆撬动作用，统筹有序发放汽车、家电、家具家装、餐饮住宿、文旅体育等各类消费券。北京提出大力促进汽车等大宗消费。此外，针对购置日期在2022年6月1日-12月31日期间内且单车价格（不含增值税）不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车，减半征收车辆购置税。

“近期疫情得到有效控制，线下消费场景逐渐恢复，促消费政策适时推出，有利于加快恢复服务业、稳定就业。与此同时，多地促消费以汽车、消费电子、绿色家电为主要抓手，有助于加快释放居民消费升级需求，进一步提高对国内产业升级的牵引，畅通内循环。”光大证券董事总经理、首席宏观经济学家高瑞东说。

——稳产业链供应链 复工达产有硬招

产业链供应链是经济的筋骨血脉。从着力打通物流运输等堵点卡点，到完善重点企业复工达产“白名单”制度，从夯实粮食能源产品供应链体系建设，到开展基础民生产业的补链与高精尖产业的强链延链行动，地方多措并举保障重点产业链供应链畅通稳定。

打通堵点卡点，广东全面取消对来自疫情低风险地区货运车辆的防疫通行限制，着力打通制造业物流瓶颈，加快产成品库存周转进度。对工业企业涉疫地区重点物资运输车辆通行证“应申尽申”“应发尽发”，保证重点物资物流通畅。

瞄准重点行业，广西实施“一行一策”，支持汽车、机械、粮油、食品、电子信息、建材等行业负增长企业恢复正增长。

力促复产达产，福建将建立健全产业链供应链风险监测机制，加强重点产业链供应链“白名单”企业服务保障，推动上下联动、区域互认，协同推动产业链供应链企业复工达产。

厦门大学经济学院教授孙传旺表示，各地结合自身实际，进一步细化保障产业链供应链稳定的系列举措，有助于提高政策的针对性、可行性和有效性，及时打通产业发展堵点，赋能重点产业发展和供应链畅通，全力支持地方经济加快恢复和重振。

——纾困市场主体 减负稳岗有实招

“在基层调研中，市场主体特别是中小微企业和个体工商户反映最集中、最期盼政府出台的是减税降费、减房租、稳岗返还、金融支持等政策，这些政策可以快速增加市场主体现金流，帮助市场主体恢复活力。”天津市政府新闻发言人许颖悟日前表示。在天津稳经济“35条”中，为市场主体解难纾困的政策措施有18条。

将留抵退税范围扩大到更多行业；降低用水用电用气用网成本；推动金融机构减费让利、降低融资成本……围绕纾困市场主体，各地以“真金白银”打出减负稳岗实招。

云南强调加大增值税留抵退税政策力度，全年留抵退税规模预计达到700亿元。江西鼓励对住宿餐饮、交通运输、文化旅游、批发零售等服务业中小微企业、个体工商户，按6-9月应缴水电气费用的30%予以补贴。安徽省推动金融服务小微企业敢贷愿贷能贷会贷长效机制建设，2022年省综合金融服务平台新增撮合融资服务5000亿元。

“稳市场主体就是稳就业、保民生、稳增长和稳未来。稳市场主体，才能稳住经济大盘。”国务院发展研究中心企业研究所副研究员马晓白认为，各地聚焦痛点、堵点、难点，为市场主体特别是中小微企业纾困解难，举措多、力度大、范围广，有助于让企业更早、更快地享受到政策“及时雨”。

——加快形成政策合力 促进经济企稳回升

加快形成政策合力，成为地方新一轮稳经济举措的突出特点。

“这次出台的‘1+20’政策体系，打出了一套有力度更有温度的政策‘组合拳’。”谈及河北省新出台的一揽子政策措施及配套政策时，河北省政府新闻发言人王素文将其概括为“一高三强”——含金量高、指向性强、时效性强、针对性强。

“八个方面38项措施，政策涉及面广、力度大、精度高，透露了进一步释放政策合力的积极信号。”浙江省发改委相关负责人在解读浙江稳经济“38条”时说。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东指出，地方全面落实国家稳经济政策，因地制宜实施本地化举措，更全面更贴合实际。他建议，稳经济要坚持“全国一盘棋”，尽快发挥政策合力，地方要在发挥能动性的同时，注重跨区域联通。“除了打通经济循环中的关键堵点外，还要发挥地方在畅通产业链供应链等方面的优势，支持‘专精特新’企业发展，以市场化改革的办法优化营商环境，推动经济循环重返扩张状态。”（记者 班娟娟）

(责编：周志华(实习生)、袁勃)